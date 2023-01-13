https://sputniknews.com.tr/20230113/hastaneye-kaldirilan-meral-aksenerin-saglik-durumuna-iliskin-son-durum-1065700248.html
Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son durum
Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son durum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T08:29+0300
2023-01-13T08:29+0300
2023-01-13T08:33+0300
politika
türkiye
meral akşener
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230112/meral-aksener-hastaneye-kaldirildi-1065688821.html
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türkiye, meral akşener, iyi parti
türkiye, meral akşener, iyi parti
Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son durum
08:29 13.01.2023 (güncellendi: 08:33 13.01.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.