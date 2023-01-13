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Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son durum
Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son durum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T08:29+0300
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politika
türkiye
meral akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230112/meral-aksener-hastaneye-kaldirildi-1065688821.html
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türkiye, meral akşener, iyi parti
türkiye, meral akşener, iyi parti

Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son durum

08:29 13.01.2023 (güncellendi: 08:33 13.01.2023)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
POLİTİKA
İYİ parti lideri Meral Akşener kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Dün, 21:53
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