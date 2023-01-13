https://sputniknews.com.tr/20230113/hastaneye-kaldirilan-meral-aksenerin-saglik-durumuna-iliskin-son-durum-1065700248.html

Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son durum

Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin son durum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T08:29+0300

2023-01-13T08:29+0300

2023-01-13T08:33+0300

politika

türkiye

meral akşener

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230112/meral-aksener-hastaneye-kaldirildi-1065688821.html

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türkiye, meral akşener, iyi parti