https://sputniknews.com.tr/20230112/meral-aksener-hastaneye-kaldirildi-1065688821.html

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T21:53+0300

2023-01-12T21:53+0300

2023-01-12T21:58+0300

son dakika

meral akşener

hastaneye kaldırıldı

mansur yavaş

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Akşener'in durumuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.

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son dakika, meral akşener, hastaneye kaldırıldı, mansur yavaş