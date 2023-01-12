Türkiye
SON DAKİKA | Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
https://sputniknews.com.tr/20230112/meral-aksener-hastaneye-kaldirildi-1065688821.html
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T21:53+0300
2023-01-12T21:58+0300
son dakika
meral akşener
hastaneye kaldırıldı
mansur yavaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1065688821.jpg?1673549922
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Akşener'in durumuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
son dakika, meral akşener, hastaneye kaldırıldı, mansur yavaş
son dakika, meral akşener, hastaneye kaldırıldı, mansur yavaş

Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

21:53 12.01.2023 (güncellendi: 21:58 12.01.2023)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Akşener'in durumuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала