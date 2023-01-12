https://sputniknews.com.tr/20230112/meral-aksener-hastaneye-kaldirildi-1065688821.html
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T21:53+0300
2023-01-12T21:53+0300
2023-01-12T21:58+0300
son dakika
meral akşener
hastaneye kaldırıldı
mansur yavaş
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Akşener'in durumuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.
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son dakika, meral akşener, hastaneye kaldırıldı, mansur yavaş
son dakika, meral akşener, hastaneye kaldırıldı, mansur yavaş
Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
21:53 12.01.2023 (güncellendi: 21:58 12.01.2023) Abone ol
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kalbinde ritim bozukluğu ve çarpıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Akşener'in durumuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan "Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" paylaşımında bulundu.