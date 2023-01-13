https://sputniknews.com.tr/20230113/kilicdaroglu-meral-akseneri-hastanede-ziyaret-etti-uzuntulu-bir-haber-aldik-ve-hemen-geldim-1065693717.html

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i hastanede ziyaret etti: 'Üzüntülü bir haber aldık ve hemen geldim'

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i hastanede ziyaret etti: 'Üzüntülü bir haber aldık ve hemen geldim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T00:21+0300

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kemal kılıçdaroğlu

türkiye

meral akşener

hastane

ziyaret

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle özel Güven Hastanesi'ne kaldırılan İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Üzüntülü bir haber aldık ve hemen geldim. İYİ Parti'nin değerli yetkilileriyle görüştük, Sayın Genel Başkanın durumunu sorduk. Hekim arkadaşlar bilgi verdiler, çok şükür şimdilik herhangi bir sorun yok. Dinlenmede kendisi, umarım yarın sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrılır. En büyük arzumuz da bu zaten" ifadesini kullandı.Bir gazetecinin, "Yüz yüze görüştünüz mü?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır, doktorlar buna izin vermiyorlar. Doğru da olmaz zaten" yanıtını verdi.Ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim, gayet iyi kendisi. Yarından itibaren bu ülke için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Herkese iyi geceler diliyorum" paylaşımında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230112/meral-aksener-hastaneye-kaldirildi-1065688821.html

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