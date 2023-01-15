https://sputniknews.com.tr/20230115/rusya-ordusu-ukrayna-gucleriyle-iliskili-enerji-tesislerini-vurdu-artyomoska-ilerliyor-1065767716.html
Rusya ordusu Ukrayna güçleriyle ilişkili enerji tesislerini vurdu, Artyomosk’a ilerliyor
Rusya ordusu Ukrayna güçleriyle ilişkili enerji tesislerini vurdu, Artyomosk’a ilerliyor
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın ordu komuta sistemi ve onunla ilişkili enerji tesislerine roket saldırısı düzenlendiğini belirtti. Rus... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T16:26+0300
2023-01-15T16:26+0300
2023-01-15T16:26+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
soledar
enerji
tesis
roket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1f/1059328841_0:371:2982:2048_1920x0_80_0_0_20d99733841365ca3414d3ccbcfac03b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyondaki son gelişmelere ilişkin düzenledikleri basın toplantısında, Ukrayna güçlerinin komuta sistemi ve bu sisteme enerji tedarik eden tesislere roket saldırıları düzenlendiğini söyledi. Roket saldırıları sırasında belirlenen tesislerden hepsinin vurulduğu kaydedildi. Ancak Rus yetkilileri, söz konusu tesislerin nerede bulunduklarına ilişkin bir açıklama yapmadı.Ukrayna tarafı, Dinyeper kentinde çok katlı bir binaya dün roket saldırısı düzenlenmesi sonucu 23 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Fakat Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü basın toplantısında bu saldırıyı doğrulamadı.Bunun yanında Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus ordusunun Soledar kentinde tamamıyla kontrol sağlamaları ardından dün de yakınlardaki Artyomovsk (Bahmut) kentinin kuzeyindeki kırsal alanda başarıyla ilerlediklerini belirtti.Rus savunma yetkilileri, tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan ancak konumu bakımından stratejik önemi bulunan Soledar kentinin perşembe günü tamamen Rusya ordusunun eline geçtiğini duyurmuştu. Soledar’ın ele geçirilmesiyle Rus ordusunun Artyomosk’a ilerleyişinin önü açılmış ve Ukrayna güçlerinin de ikmal hatlarından biri kesilmiş olmuştu.
rusya
ukrayna
soledar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1f/1059328841_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_ceaa561669ef7711df7d467422442c45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, soledar, enerji, tesis, roket
rusya, ukrayna, soledar, enerji, tesis, roket
Rusya ordusu Ukrayna güçleriyle ilişkili enerji tesislerini vurdu, Artyomosk’a ilerliyor
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın ordu komuta sistemi ve onunla ilişkili enerji tesislerine roket saldırısı düzenlendiğini belirtti. Rus yetkililer ayrıca, Soledar’ı ele geçiren Rusya güçlerinin Artyomovsk yönünde ilerlemeyi sürdürdüklerini kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyondaki son gelişmelere ilişkin düzenledikleri basın toplantısında, Ukrayna güçlerinin komuta sistemi ve bu sisteme enerji tedarik eden tesislere roket saldırıları düzenlendiğini söyledi. Roket saldırıları sırasında belirlenen tesislerden hepsinin vurulduğu kaydedildi. Ancak Rus yetkilileri, söz konusu tesislerin nerede bulunduklarına ilişkin bir açıklama yapmadı.
Ukrayna tarafı, Dinyeper kentinde çok katlı bir binaya dün roket saldırısı düzenlenmesi sonucu 23 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Fakat Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü basın toplantısında bu saldırıyı doğrulamadı.
Bunun yanında Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus ordusunun Soledar kentinde tamamıyla kontrol sağlamaları ardından dün de yakınlardaki Artyomovsk (Bahmut) kentinin kuzeyindeki kırsal alanda başarıyla ilerlediklerini belirtti.
Rus savunma yetkilileri, tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan ancak konumu bakımından stratejik önemi bulunan Soledar kentinin perşembe günü tamamen Rusya ordusunun eline geçtiğini duyurmuştu. Soledar’ın ele geçirilmesiyle Rus ordusunun Artyomosk’a ilerleyişinin önü açılmış ve Ukrayna güçlerinin de ikmal hatlarından biri kesilmiş olmuştu.