https://sputniknews.com.tr/20230115/rusya-ordusu-ukrayna-gucleriyle-iliskili-enerji-tesislerini-vurdu-artyomoska-ilerliyor-1065767716.html

Rusya ordusu Ukrayna güçleriyle ilişkili enerji tesislerini vurdu, Artyomosk’a ilerliyor

Rusya ordusu Ukrayna güçleriyle ilişkili enerji tesislerini vurdu, Artyomosk’a ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın ordu komuta sistemi ve onunla ilişkili enerji tesislerine roket saldırısı düzenlendiğini belirtti. Rus... 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T16:26+0300

2023-01-15T16:26+0300

2023-01-15T16:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

soledar

enerji

tesis

roket

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyondaki son gelişmelere ilişkin düzenledikleri basın toplantısında, Ukrayna güçlerinin komuta sistemi ve bu sisteme enerji tedarik eden tesislere roket saldırıları düzenlendiğini söyledi. Roket saldırıları sırasında belirlenen tesislerden hepsinin vurulduğu kaydedildi. Ancak Rus yetkilileri, söz konusu tesislerin nerede bulunduklarına ilişkin bir açıklama yapmadı.Ukrayna tarafı, Dinyeper kentinde çok katlı bir binaya dün roket saldırısı düzenlenmesi sonucu 23 sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Fakat Rusya Savunma Bakanlığı bugünkü basın toplantısında bu saldırıyı doğrulamadı.Bunun yanında Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rus ordusunun Soledar kentinde tamamıyla kontrol sağlamaları ardından dün de yakınlardaki Artyomovsk (Bahmut) kentinin kuzeyindeki kırsal alanda başarıyla ilerlediklerini belirtti.Rus savunma yetkilileri, tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan ancak konumu bakımından stratejik önemi bulunan Soledar kentinin perşembe günü tamamen Rusya ordusunun eline geçtiğini duyurmuştu. Soledar’ın ele geçirilmesiyle Rus ordusunun Artyomosk’a ilerleyişinin önü açılmış ve Ukrayna güçlerinin de ikmal hatlarından biri kesilmiş olmuştu.

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rusya, ukrayna, soledar, enerji, tesis, roket