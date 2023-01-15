https://sputniknews.com.tr/20230115/nepalde-72-kisiyi-tasiyan-ucak-dustu-1065760732.html
Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düştü: En az 16 kişi hayatını kaybetti
Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düştü: En az 16 kişi hayatını kaybetti
Nepal'de 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Nepal ordu sözcüsü kazadan en az 16 kişinin öldüğünü açıkladı. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T09:41+0300
2023-01-15T09:41+0300
2023-01-15T10:31+0300
dünya
nepal
uçak seferi
uçak kazası
uçak
yolcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0f/1065761384_15:0:1048:581_1920x0_80_0_0_8bfe09e2d85b8b90fb2317dc645c425d.jpg
Asya ülkesi Nepal'de yolcu uçağı düştü.Ülkenin Pokhara bölgesinde düşen uçakta 4'ü mürettebat 68'i yolcu toplamda 72 kişi bulunuyordu.Nepal ordu sözcüsü kazada en az 16 kişinin öldüğünü duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230112/iranda-fazla-agirlik-gerekcesiyle-iki-yolcu-ucaktan-indirildi-1065690270.html
nepal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0f/1065761384_144:0:919:581_1920x0_80_0_0_ef1178b7297d7464c40cf6b102f2d716.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nepal, uçak seferi, uçak kazası, uçak, yolcu
nepal, uçak seferi, uçak kazası, uçak, yolcu
Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düştü: En az 16 kişi hayatını kaybetti
09:41 15.01.2023 (güncellendi: 10:31 15.01.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Nepal'de 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Nepal ordu sözcüsü kazadan en az 16 kişinin öldüğünü açıkladı.
Asya ülkesi Nepal'de yolcu uçağı düştü.
Ülkenin Pokhara bölgesinde düşen uçakta 4'ü mürettebat 68'i yolcu toplamda 72 kişi bulunuyordu.
Nepal ordu sözcüsü kazada en az 16 kişinin öldüğünü duyurdu.