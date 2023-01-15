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Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düştü: En az 16 kişi hayatını kaybetti
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https://sputniknews.com.tr/20230115/nepalde-72-kisiyi-tasiyan-ucak-dustu-1065760732.html
Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düştü: En az 16 kişi hayatını kaybetti
Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düştü: En az 16 kişi hayatını kaybetti
Nepal'de 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Nepal ordu sözcüsü kazadan en az 16 kişinin öldüğünü açıkladı. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T09:41+0300
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dünya
nepal
uçak seferi
uçak kazası
uçak
yolcu
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Asya ülkesi Nepal'de yolcu uçağı düştü.Ülkenin Pokhara bölgesinde düşen uçakta 4'ü mürettebat 68'i yolcu toplamda 72 kişi bulunuyordu.Nepal ordu sözcüsü kazada en az 16 kişinin öldüğünü duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230112/iranda-fazla-agirlik-gerekcesiyle-iki-yolcu-ucaktan-indirildi-1065690270.html
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nepal, uçak seferi, uçak kazası, uçak, yolcu
nepal, uçak seferi, uçak kazası, uçak, yolcu

Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düştü: En az 16 kişi hayatını kaybetti

09:41 15.01.2023 (güncellendi: 10:31 15.01.2023)
© AANepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Nepal'de 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Nepal ordu sözcüsü kazadan en az 16 kişinin öldüğünü açıkladı.
Asya ülkesi Nepal'de yolcu uçağı düştü.
Ülkenin Pokhara bölgesinde düşen uçakta 4'ü mürettebat 68'i yolcu toplamda 72 kişi bulunuyordu.
Nepal ordu sözcüsü kazada en az 16 kişinin öldüğünü duyurdu.
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