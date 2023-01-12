https://sputniknews.com.tr/20230112/iranda-fazla-agirlik-gerekcesiyle-iki-yolcu-ucaktan-indirildi-1065690270.html
İran’da ‘fazla ağırlık’ gerekçesiyle iki yolcu uçaktan indirildi
İran’da ‘fazla ağırlık’ gerekçesiyle iki yolcu uçaktan indirildi
İran’ın başkenti Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda, Iran Havayolları’na ait Tahran-Hurem Abad seferi yapan yolcu uçağının kaptan pilotu, uçağın... 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T22:26+0300
2023-01-12T22:26+0300
2023-01-12T22:26+0300
dünya
iran
uçak
ağırlık
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İran haber ajansı IRIB’in aktardığına göre, kalkmak üzere olan bir yolcu uçağında, 'fazla ağırlık olduğu' söylenerek 2 yolcu uçaktan indirildi.Yolcuların en az 2 saat pistte bekletildikten sonra kaptan pilotun uçağın aşırı ağır olduğunu ve havalanamayacağını duyurduğu ve uçuş güvenliği adına iki kişinin uçaktan inmesini talep ettiği aktarıldı.Gönüllü olarak uçaktan inen iki kişiden biri daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “İş için gidiyordum. Acil değildi. Gönüllü olarak uçaktan inmeyi kabul ettim. Ama havalimanı yönetimine birkaç sorum var: Yolcuları indirmek yerine bagaj yükünü azaltmak ve bu bagajı bir sonraki uçakla göndermek hiç mi mümkün değildi? Neden mevcut hava koşulları dikkate alınarak bu uçuş için küçük uçaklar tahsis ediliyor ve uçaktaki fazla kilo 150 kg'a ulaşacak kadar çok yolcu alıyorlar?” dedi.
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iran, uçak, ağırlık
İran’da ‘fazla ağırlık’ gerekçesiyle iki yolcu uçaktan indirildi
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İran’ın başkenti Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda, Iran Havayolları’na ait Tahran-Hurem Abad seferi yapan yolcu uçağının kaptan pilotu, uçağın havalanabilmesi için güvenlik adına ağırlığını hafifletme gerekçesiyle iki yolcuyu indirdi.
İran haber ajansı IRIB’in aktardığına göre, kalkmak üzere olan bir yolcu uçağında, 'fazla ağırlık olduğu' söylenerek 2 yolcu uçaktan indirildi.
Yolcuların en az 2 saat pistte bekletildikten sonra kaptan pilotun uçağın aşırı ağır olduğunu ve havalanamayacağını duyurduğu ve uçuş güvenliği adına iki kişinin uçaktan inmesini talep ettiği aktarıldı.
Gönüllü olarak uçaktan inen iki kişiden biri daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “İş için gidiyordum. Acil değildi. Gönüllü olarak uçaktan inmeyi kabul ettim. Ama havalimanı yönetimine birkaç sorum var: Yolcuları indirmek yerine bagaj yükünü azaltmak ve bu bagajı bir sonraki uçakla göndermek hiç mi mümkün değildi? Neden mevcut hava koşulları dikkate alınarak bu uçuş için küçük uçaklar tahsis ediliyor ve uçaktaki fazla kilo 150 kg'a ulaşacak kadar çok yolcu alıyorlar?” dedi.