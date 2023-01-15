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https://sputniknews.com.tr/20230115/istanbulda-hamsi-festivali-hamsili-pizza-hamsi-sis-hamsi-kumpir-ve-hamsili-pasta-1065768481.html
İstanbul'da hamsi festivali: Hamsili pizza, hamsi şiş, hamsi kumpir ve hamsili pasta
İstanbul'da hamsi festivali: Hamsili pizza, hamsi şiş, hamsi kumpir ve hamsili pasta
Bahçelievler Belediyesince düzenlenen balık festivalinde, vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edildi. Etkinlikte hamsili pizza, hamsi şiş, hamsi kumpir ve hamsili... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T16:44+0300
2023-01-15T16:44+0300
yaşam
festival
hamsi
karadeniz
istanbul
pasta
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İstanbul'da, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kamu Binaları Meydanı'nda düzenlenen festivalde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karadeniz kültürünü semtlerinde yaşatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.Bahadır, festivali düzenlemekteki amaçlarının, Karadeniz'in güzel, tatlı, zeki ve muktedir insanını, İstanbul'da yaşayan farklı memleketten insanlarla buluşturmak, Karadenizlileri bir araya getirmek ve Karadeniz kültürünü tanıtmak olduğunu belirtti.Başkan Bahadır, daha sonra ekiplerle birlikte hazırladığı balık ekmeği vatandaşlara ikram etti.Etkinlikte hamsili pizza, hamsi şiş, hamsi kumpir ve hamsili pasta gibi hamsiden yapılan 18 çeşit tatlı ve yemek sergilenirken, 8 yarışmacı yarım kilo hamsiyi en kısa sürede yemek için yarıştı.5 kilogram hamsi, 1 kangal sucuk ödüllü hamsi yeme yarışmasını, geçen senenin de şampiyonu olan Tokatlı Veysel Şenol kazandı.Festivalde ayrıca Trabzon tereyağı, Afyon sucuğu ve Hatay zeytinyağı gibi yöresel ürünler satışa sunuldu.Etkinlikte gün boyu süren yöresel müzik dinletisinin yanı sıra halk oyunları gösterisi yapıldı, Karadenizli müzik grubu Koliva sahne aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221226/hamsi-sezonun-en-yuksek-fiyatini-gordu-1065028681.html
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festival, hamsi, karadeniz, istanbul, pasta
festival, hamsi, karadeniz, istanbul, pasta

İstanbul'da hamsi festivali: Hamsili pizza, hamsi şiş, hamsi kumpir ve hamsili pasta

16:44 15.01.2023
© AAİstanbul'da hamsi festivali: Hamsili pizza, hamsi şiş, hamsi kumpir ve hamsili pasta
İstanbul'da hamsi festivali: Hamsili pizza, hamsi şiş, hamsi kumpir ve hamsili pasta - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© AA
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Bahçelievler Belediyesince düzenlenen balık festivalinde, vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edildi. Etkinlikte hamsili pizza, hamsi şiş, hamsi kumpir ve hamsili pasta gibi hamsiden yapılan 18 çeşit tatlı ve yemek sergilenirken, 8 yarışmacı yarım kilo hamsiyi en kısa sürede yemek için yarıştı.
İstanbul'da, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kamu Binaları Meydanı'nda düzenlenen festivalde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Karadeniz kültürünü semtlerinde yaşatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Bahadır, festivali düzenlemekteki amaçlarının, Karadeniz'in güzel, tatlı, zeki ve muktedir insanını, İstanbul'da yaşayan farklı memleketten insanlarla buluşturmak, Karadenizlileri bir araya getirmek ve Karadeniz kültürünü tanıtmak olduğunu belirtti.
Başkan Bahadır, daha sonra ekiplerle birlikte hazırladığı balık ekmeği vatandaşlara ikram etti.
Etkinlikte hamsili pizza, hamsi şiş, hamsi kumpir ve hamsili pasta gibi hamsiden yapılan 18 çeşit tatlı ve yemek sergilenirken, 8 yarışmacı yarım kilo hamsiyi en kısa sürede yemek için yarıştı.
5 kilogram hamsi, 1 kangal sucuk ödüllü hamsi yeme yarışmasını, geçen senenin de şampiyonu olan Tokatlı Veysel Şenol kazandı.
Festivalde ayrıca Trabzon tereyağı, Afyon sucuğu ve Hatay zeytinyağı gibi yöresel ürünler satışa sunuldu.
Etkinlikte gün boyu süren yöresel müzik dinletisinin yanı sıra halk oyunları gösterisi yapıldı, Karadenizli müzik grubu Koliva sahne aldı.
Hamsi fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
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