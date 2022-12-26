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https://sputniknews.com.tr/20221226/hamsi-sezonun-en-yuksek-fiyatini-gordu-1065028681.html
Hamsi sezonun en yüksek fiyatını gördü
Hamsi sezonun en yüksek fiyatını gördü
Karadeniz’de hamsi avındaki azalma tezgahlara olumsuz yansırken Trabzon’da hamsinin kilosu ilk kez 70 TL'yi gördü. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T13:55+0300
2022-12-26T13:55+0300
ekonomi
hamsi
gıda fiyatları
fahiş fiyat
ekonomi
enflasyon
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Hamsinin kilogram fiyatı 70 TL olması ile birlikte neredeyse diğer balık çeşitlerinin fiyatını yakalarken, bu günlerde balık halinde sezonun en yüksek fiyatları yaşanıyor.Hamsinin fiyatının 70 TL’yi görmesi ile ilgili konuşan balıkçı esnaflarından Emin Avcı, “Şu anda hamsinin kilosu 70 TL. Sezonun en pahalı en yüksek rakamı diyebiliriz. Birkaç günden beri fiyatı yüksek. Hamsinin en ucuz dönemi 25-35 TL idi, şu an en yüksek fiyat dün ve bugün. Dolayısıyla fiyat yükseldiği için vatandaş pek talep göstermiyor. Hamsiler genellikle Ereğli taraflarından geliyor. Diğer balık çeşitlerimiz iri istavrit 70 TL, iri mezgit 90-100 TL, sargan 80-90 TL, levrek 150 TL, çupra 140 TL, somon 100 TL. Bu sıralar gerek hamsi gerek se diğer balık çeşitlerinin en pahalı olduğu dönem diyebiliriz. Bunun nedeni hava muhalefeti. Hava şartları uygun olmadığından çoğu tekne denize açılamadığı için az gelen balığın fiyatı da yüksek oluyor. Sezon genelde iyi geçiyor ancak bu sıralar hava muhalefetinden dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz diyebiliriz” dedi.Bir hafta öncesine kadar 25-35 TL’den sattıkları hamsiyi bugün itibariyle 60-70 TL’den sattıklarını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise “Hamsi iki üç günden beri fiyatı 60-70 TL arasında değişiyor. Az miktarda çıktığı için dolayısıyla fiyatı da yükseliyor. Bir hafta önce hamsinin kilosu 25-35 TL idi. Bu sezon hamsi bu kadar yüksek fiyatı görmemişti. Diğer balık çeşitleri istavrit 50 TL, sargan 80 TL, tirsi 50 TL, palamut 60 TL. İnşallah Ocak ayından sonra iyi hamsiler çıkacağını umut ediyorum” diye konuştu.Hamsinin fiyatı neredeyse diğer balık çeşitlerinin fiyatını solladığını belirten balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır da “Sezonun en pahalı hamsisi bugün; kilosu 60-70 TL. Diğer balık çeşitleri istavrit 60 TL, sargan 80 TL, barbun 70 TL, mezgit 80 TL Hamsinin fiyatı da neredeyse diğer balık çeşitlerini solladı gibi. Hamsinin fiyatı vatandaşa ağır geliyor “ şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221219/hava-muhalefeti-hamsi-fiyatini-ikiye-katladi-1064745200.html
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hamsi, gıda fiyatları, fahiş fiyat, ekonomi, enflasyon
hamsi, gıda fiyatları, fahiş fiyat, ekonomi, enflasyon

Hamsi sezonun en yüksek fiyatını gördü

13:55 26.12.2022
© İHA / BEKİR KOCAHamsi fiyatları
Hamsi fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
© İHA / BEKİR KOCA
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Karadeniz’de hamsi avındaki azalma tezgahlara olumsuz yansırken Trabzon’da hamsinin kilosu ilk kez 70 TL'yi gördü.
Hamsinin kilogram fiyatı 70 TL olması ile birlikte neredeyse diğer balık çeşitlerinin fiyatını yakalarken, bu günlerde balık halinde sezonun en yüksek fiyatları yaşanıyor.
Hamsinin fiyatının 70 TL’yi görmesi ile ilgili konuşan balıkçı esnaflarından Emin Avcı, “Şu anda hamsinin kilosu 70 TL. Sezonun en pahalı en yüksek rakamı diyebiliriz. Birkaç günden beri fiyatı yüksek. Hamsinin en ucuz dönemi 25-35 TL idi, şu an en yüksek fiyat dün ve bugün. Dolayısıyla fiyat yükseldiği için vatandaş pek talep göstermiyor. Hamsiler genellikle Ereğli taraflarından geliyor. Diğer balık çeşitlerimiz iri istavrit 70 TL, iri mezgit 90-100 TL, sargan 80-90 TL, levrek 150 TL, çupra 140 TL, somon 100 TL. Bu sıralar gerek hamsi gerek se diğer balık çeşitlerinin en pahalı olduğu dönem diyebiliriz. Bunun nedeni hava muhalefeti. Hava şartları uygun olmadığından çoğu tekne denize açılamadığı için az gelen balığın fiyatı da yüksek oluyor. Sezon genelde iyi geçiyor ancak bu sıralar hava muhalefetinden dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz diyebiliriz” dedi.
Bir hafta öncesine kadar 25-35 TL’den sattıkları hamsiyi bugün itibariyle 60-70 TL’den sattıklarını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise “Hamsi iki üç günden beri fiyatı 60-70 TL arasında değişiyor. Az miktarda çıktığı için dolayısıyla fiyatı da yükseliyor. Bir hafta önce hamsinin kilosu 25-35 TL idi. Bu sezon hamsi bu kadar yüksek fiyatı görmemişti. Diğer balık çeşitleri istavrit 50 TL, sargan 80 TL, tirsi 50 TL, palamut 60 TL. İnşallah Ocak ayından sonra iyi hamsiler çıkacağını umut ediyorum” diye konuştu.
Hamsinin fiyatı neredeyse diğer balık çeşitlerinin fiyatını solladığını belirten balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır da “Sezonun en pahalı hamsisi bugün; kilosu 60-70 TL. Diğer balık çeşitleri istavrit 60 TL, sargan 80 TL, barbun 70 TL, mezgit 80 TL Hamsinin fiyatı da neredeyse diğer balık çeşitlerini solladı gibi. Hamsinin fiyatı vatandaşa ağır geliyor “ şeklinde konuştu.
Hamsi fiyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
EKONOMİ
Hava muhalefeti hamsi fiyatını ikiye katladı
19 Aralık, 11:48
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