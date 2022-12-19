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https://sputniknews.com.tr/20221219/hava-muhalefeti-hamsi-fiyatini-ikiye-katladi-1064745200.html
Hava muhalefeti hamsi fiyatını ikiye katladı
Hava muhalefeti hamsi fiyatını ikiye katladı
Trabzon Balık Hali’nde geçtiğimiz hafta kilosu 25-35 TL arasında satılan hamsi, hava muhalefeti nedeniyle teknelerin çoğu denize açılamayınca fiyatını ikiye... 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T11:48+0300
2022-12-19T11:48+0300
ekonomi
hamsi
gıda fiyatları
ekonomi
hava muhalefeti
karadeniz
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Özellikle havaların soğuması hamsiye olan talebin artırdığını belirten balıkçılar, son ayların en pahalı hamsisini sattıklarını söylediler. Sezon başında sattıkları hamsi fiyatının bugün itibariyle fiyatının neredeyse aynı olduğunu kaydeden balıkçılar diğer çeşit balıkları arasında ise çinekopun tavan yaptığını belirtiler.'Çinekop fiyatı tavan yaptı'Hamsi az gelince fiyatının arttığını belirten balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, “Hamsi az gelince pahalandı. Dün 35 TL’ye sattığımız hamsi bugün kilosu 50 TL. Hamsi soğuk havaların yiyeceği dolayısıyla soğuk havalarda daha fazla rağbet olur. Geçtiğimiz hafta 25 TL’den başladı 55 TL’ye kadar çıkmıştı dün de 35 TL’ye sattık bugün 50 TL oldu. İlk defa fiyat bugün arttı. İstavrit 75 TL, mezgit 40-50 TL, sargan 75 TL, tirsi 50 TL. Bunlar arasında çinekop fiyat olarak tavan yaptı kilosu 100-120 TL” dedi.Hava muhalefeti nedeniyle çoğu teknelerin denize açılamadığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış “Hava muhalefetinden dolayı tekneler pek açılamadı, dolayısıyla az gelince fiyatı da yükseldi. Hamsi ilk kez bugün 50 TL’ye yükseldi, sezon başlangıcında fiyatı 50 TL idi tekrar aynı fiyata geri döndük. Geçen hafta kilosu 20-35 TL arasında değişiyordu bugün itibariyle son ayların en pahalı dönemini yaşıyoruz inşallah bundan sonra bol olur fiyat aşağıya gelir. Diğer balık çeşitleri istavrit 75 TL, mezgit 50-100 TL, palamut 40-50 TL, tirsi 50 TL. Karadenizlinin genelde tüketecek olduğu balıklar istavrit, mezgit, hamsi. Hamsi inşallah yine bol olur yine 25 TL’ye satarız” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221204/trabzonda-avlanan-yerli-hamsi-25-35-liradan-tezgahlardaki-yerini-aldi-1064141242.html
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hamsi, gıda fiyatları, ekonomi, hava muhalefeti, karadeniz
hamsi, gıda fiyatları, ekonomi, hava muhalefeti, karadeniz

Hava muhalefeti hamsi fiyatını ikiye katladı

11:48 19.12.2022
© AA / BEKİR KOCAHamsi fiyatı
Hamsi fiyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
© AA / BEKİR KOCA
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Trabzon Balık Hali’nde geçtiğimiz hafta kilosu 25-35 TL arasında satılan hamsi, hava muhalefeti nedeniyle teknelerin çoğu denize açılamayınca fiyatını ikiye katlayarak 50 TL’den satılmaya başladı.
Özellikle havaların soğuması hamsiye olan talebin artırdığını belirten balıkçılar, son ayların en pahalı hamsisini sattıklarını söylediler. Sezon başında sattıkları hamsi fiyatının bugün itibariyle fiyatının neredeyse aynı olduğunu kaydeden balıkçılar diğer çeşit balıkları arasında ise çinekopun tavan yaptığını belirtiler.

'Çinekop fiyatı tavan yaptı'

Hamsi az gelince fiyatının arttığını belirten balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, “Hamsi az gelince pahalandı. Dün 35 TL’ye sattığımız hamsi bugün kilosu 50 TL. Hamsi soğuk havaların yiyeceği dolayısıyla soğuk havalarda daha fazla rağbet olur. Geçtiğimiz hafta 25 TL’den başladı 55 TL’ye kadar çıkmıştı dün de 35 TL’ye sattık bugün 50 TL oldu. İlk defa fiyat bugün arttı. İstavrit 75 TL, mezgit 40-50 TL, sargan 75 TL, tirsi 50 TL. Bunlar arasında çinekop fiyat olarak tavan yaptı kilosu 100-120 TL” dedi.
Hava muhalefeti nedeniyle çoğu teknelerin denize açılamadığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış “Hava muhalefetinden dolayı tekneler pek açılamadı, dolayısıyla az gelince fiyatı da yükseldi. Hamsi ilk kez bugün 50 TL’ye yükseldi, sezon başlangıcında fiyatı 50 TL idi tekrar aynı fiyata geri döndük. Geçen hafta kilosu 20-35 TL arasında değişiyordu bugün itibariyle son ayların en pahalı dönemini yaşıyoruz inşallah bundan sonra bol olur fiyat aşağıya gelir. Diğer balık çeşitleri istavrit 75 TL, mezgit 50-100 TL, palamut 40-50 TL, tirsi 50 TL. Karadenizlinin genelde tüketecek olduğu balıklar istavrit, mezgit, hamsi. Hamsi inşallah yine bol olur yine 25 TL’ye satarız” diye konuştu.
hamsi -Trabzon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
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Trabzon'da avlanan yerli hamsi 25-35 liradan tezgahlardaki yerini aldı
4 Aralık, 15:02
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