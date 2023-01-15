https://sputniknews.com.tr/20230115/istanbulda-bugun-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1065760643.html

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kartal'da bugün yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi. 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T09:17+0300

2023-01-15T09:17+0300

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yaşam

istanbul

kapalı yollar

miting

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle bugün saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20220910/istanbulda-yarin-bazi-yollar-kapatilacak-1061053852.html

istanbul

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istanbul, kapalı yollar, miting