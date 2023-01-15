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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kartal'da bugün yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi. 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T09:17+0300
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yaşam
istanbul
kapalı yollar
miting
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle bugün saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220910/istanbulda-yarin-bazi-yollar-kapatilacak-1061053852.html
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istanbul, kapalı yollar, miting
istanbul, kapalı yollar, miting

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

09:17 15.01.2023
© DHAİstanbul yollar
İstanbul yollar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2023
© DHA
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Kartal'da bugün yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle bugün saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.
İstanbul - trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
TÜRKİYE
İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı olacak
10 Eylül 2022, 19:28
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