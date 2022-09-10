https://sputniknews.com.tr/20220910/istanbulda-yarin-bazi-yollar-kapatilacak-1061053852.html
İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı olacak
İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı olacak
İstanbul'da yarın düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T19:28+0300
2022-09-10T19:28+0300
2022-09-10T19:29+0300
türkiye
istanbul
kapalı
yol
triatlon
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İstanbul Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılacak Boğaziçi Triatlonu nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak ve alternatif yolların belirlendiği ifade edildi.Açıklamada, kapalı olacak yollar "Bisiklet parkuru kapatılacak yollar (Yol kapatma saati 05.00-09.30) Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık köprüden sahil istikameti tek yön olarak), Levent’ten TEM’e bağlantı yolu. Çilekli’den TEM’e bağlantı yolu, TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkiinden Güney Yol (06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol katılım noktası ( 06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Etiler katılım noktası ( 06:00-09:30 ), Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (06.30 – 10.30 ). Koşu parkuru kapatılacak yollar (Yol kapama saati 06.30-10.30): Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar" olarak sıralandı.Açıklamada, alternatif yollar olarak, "Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi, M. Ali Birand Caddesi, Büyükdere Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (06:00-09:30), Avrasya Tüneli (06:00-09:30), Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün (06:00-09:30)" kullanılabileceği kaydedildi.Açıklamada, M. Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yeni Riva Yolu ile E-80 Karayolu Güney Yol'un da alternatif yol olarak belirlendiği kaydedildi.
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istanbul, kapalı, yol, triatlon
istanbul, kapalı, yol, triatlon
İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı olacak
19:28 10.09.2022 (güncellendi: 19:29 10.09.2022) Abone ol
İstanbul'da yarın düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, yarın yapılacak Boğaziçi Triatlonu nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak ve alternatif yolların belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, kapalı olacak yollar "Bisiklet parkuru kapatılacak yollar (Yol kapatma saati 05.00-09.30) Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık köprüden sahil istikameti tek yön olarak), Levent’ten TEM’e bağlantı yolu. Çilekli’den TEM’e bağlantı yolu, TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımları mevkiinden Güney Yol (06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol katılım noktası ( 06:00-09:30), TEM Otoyolu Güney Etiler katılım noktası ( 06:00-09:30 ), Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (06.30 – 10.30 ). Koşu parkuru kapatılacak yollar (Yol kapama saati 06.30-10.30): Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar" olarak sıralandı.
Açıklamada, alternatif yollar olarak, "Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (tek yön), Yeni Riva Yolu, Orhan Veli Kanık Caddesi, Okul Caddesi, Otağtepe Caddesi, M. Ali Birand Caddesi, Büyükdere Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (06:00-09:30), Avrasya Tüneli (06:00-09:30), Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün (06:00-09:30)" kullanılabileceği kaydedildi.
Açıklamada, M. Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yeni Riva Yolu ile E-80 Karayolu Güney Yol'un da alternatif yol olarak belirlendiği kaydedildi.