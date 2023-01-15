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Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Elazığ Valisi Ömer Toraman "Deprem sonrası olumsuz bir durum... 15.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-15T08:59+0300
2023-01-15T08:59+0300
2023-01-15T08:59+0300
türkiye
deprem
elazığ
sarsıntı
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldiAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.36'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.Depremin, yerin 17,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.Kentte iki yıl önce 24 Ocak tarihinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 2020 depreminde 41 kişi hayatını kaybetmişti.AFAD depreme ilişkin, "An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.Elazığ Valisi Ömer Toraman da "Deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/ege-denizinde-deprem-1065582006.html
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deprem, elazığ, sarsıntı
Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Elazığ Valisi Ömer Toraman "Deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi" dedi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.36'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 17,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Kentte iki yıl önce 24 Ocak tarihinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 2020 depreminde 41 kişi hayatını kaybetmişti.
AFAD depreme ilişkin, "An itibariyle olumsuz bir ihbar bulunmamakta; ilgili birimlerimiz ile saha taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Elazığ Valisi Ömer Toraman da "Deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi" açıklamasını yaptı.