https://sputniknews.com.tr/20230110/ege-denizinde-deprem-1065582006.html

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.24 kilometre olarak ölçüldü. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T09:56+0300

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türkiye

ege

deprem

afad

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Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.59'da, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıkları olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deniz yüzeyinin 8,24 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 181 kilometre mesafede olduğu belirlendi.AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230107/prof-dr-naci-gorurden-egedeki-depremlerle-ilgili-aciklama-1944te-68lik-bir-deprem-yaratti-1065483687.html

türkiye

ege

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