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Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.24 kilometre olarak ölçüldü. 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T09:56+0300
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ege
deprem
afad
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Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.59'da, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıkları olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deniz yüzeyinin 8,24 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 181 kilometre mesafede olduğu belirlendi.AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230107/prof-dr-naci-gorurden-egedeki-depremlerle-ilgili-aciklama-1944te-68lik-bir-deprem-yaratti-1065483687.html
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ege, deprem, afad
ege, deprem, afad

Ege Denizi'nde deprem

09:56 10.01.2023
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AA
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Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.24 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.59'da, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıkları olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 8,24 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 181 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
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