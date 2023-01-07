https://sputniknews.com.tr/20230107/prof-dr-naci-gorurden-egedeki-depremlerle-ilgili-aciklama-1944te-68lik-bir-deprem-yaratti-1065483687.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki depremlerle ilgili açıklama: '1944'te 6.8'lik bir deprem yarattı'

Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki depremlerle ilgili açıklama: '1944'te 6.8'lik bir deprem yarattı'

Prof. Dr. Naci Görür, Midilli Adası-Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen depremleri değerlendirdi, bölgede 1944 yılında meydana gelen depreme dikkat çekti. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T12:49+0300

2023-01-07T12:49+0300

2023-01-07T12:49+0300

türkiye

ege

ege bölgesi

ege denizi

kuzey ege

deprem

midilli

naci görür

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Ege Denizi'nde merkez üssü Midilli Adası-Çanakkale Ayvacık olan AFAD verisine göre 5 ve 4.8'lik iki deprem meydana geldi.Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından Twitter'dan bir değerlendirme yaptı.Görür, "Midilli Adası’nın kuzeyinde 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Bu depremler körfezi kuzeyden sınırlayan Edremit Fay Zonunda. Bu fay doğrultu atımlı ve yaklaşık 100 km uzuluğunda" dedi.Görür ayrıca, Körfez'de 1944 yılında 6,8'lik bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230107/midilli-adasinda-5-buyuklugunde-deprem-balikesir-ve-canakkaleden-de-hissedildi-1065480919.html

türkiye

ege

ege bölgesi

ege denizi

kuzey ege

midilli

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