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https://sputniknews.com.tr/20230107/prof-dr-naci-gorurden-egedeki-depremlerle-ilgili-aciklama-1944te-68lik-bir-deprem-yaratti-1065483687.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki depremlerle ilgili açıklama: '1944'te 6.8'lik bir deprem yarattı'
Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki depremlerle ilgili açıklama: '1944'te 6.8'lik bir deprem yarattı'
Prof. Dr. Naci Görür, Midilli Adası-Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen depremleri değerlendirdi, bölgede 1944 yılında meydana gelen depreme dikkat çekti. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T12:49+0300
2023-01-07T12:49+0300
türkiye
ege
ege bölgesi
ege denizi
kuzey ege
deprem
midilli
naci görür
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Ege Denizi'nde merkez üssü Midilli Adası-Çanakkale Ayvacık olan AFAD verisine göre 5 ve 4.8'lik iki deprem meydana geldi.Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından Twitter'dan bir değerlendirme yaptı.Görür, "Midilli Adası’nın kuzeyinde 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Bu depremler körfezi kuzeyden sınırlayan Edremit Fay Zonunda. Bu fay doğrultu atımlı ve yaklaşık 100 km uzuluğunda" dedi.Görür ayrıca, Körfez'de 1944 yılında 6,8'lik bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230107/midilli-adasinda-5-buyuklugunde-deprem-balikesir-ve-canakkaleden-de-hissedildi-1065480919.html
türkiye
ege
ege bölgesi
ege denizi
kuzey ege
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ege, ege bölgesi, ege denizi, kuzey ege, deprem, midilli, naci görür
ege, ege bölgesi, ege denizi, kuzey ege, deprem, midilli, naci görür

Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki depremlerle ilgili açıklama: '1944'te 6.8'lik bir deprem yarattı'

12:49 07.01.2023
© DHANaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© DHA
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Prof. Dr. Naci Görür, Midilli Adası-Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen depremleri değerlendirdi, bölgede 1944 yılında meydana gelen depreme dikkat çekti.
Ege Denizi'nde merkez üssü Midilli Adası-Çanakkale Ayvacık olan AFAD verisine göre 5 ve 4.8'lik iki deprem meydana geldi.
Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından Twitter'dan bir değerlendirme yaptı.
Görür, "Midilli Adası’nın kuzeyinde 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Bu depremler körfezi kuzeyden sınırlayan Edremit Fay Zonunda. Bu fay doğrultu atımlı ve yaklaşık 100 km uzuluğunda" dedi.
Görür ayrıca, Körfez'de 1944 yılında 6,8'lik bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
TÜRKİYE
Ege Denizi sallanıyor: Büyüklüğü 4-5 arasındaki depremler çevre illerden hissedildi
09:33
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