Almanya, ilk özel yüzer LNG terminalini açtı
© AAAlmanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Lubmin bölgesinde ilk özel sektör tarafından finanse edilen yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU), Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig ile Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Parlamento Sekreteri Michael Kellner’in katılımıyla hizmete açıldı.
© AA
Enerji krizinde sanayinin çarklarının dönmesi için çabalayan Almanya'nın ilk özel yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali ticari operasyonlara resmi olarak başladı.
Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Lubmin bölgesinde ilk özel sektör tarafından finanse edilen yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU), Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig ile Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Parlamento Sekreteri Michael Kellner’in katılımıyla hizmete açıldı.
Scholz, açılışta "Bu kışı atlatıyoruz. Gaz arzı kesintiye uğramadı ve Almanya'nın her yerinde, birçok kişinin uzun süredir arzda endişelenmesinden farklı olarak gaz tedarikini sağlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Das ist das neue Deutschland-Tempo: In #Lubmin haben wir heute das zweite deutsche #LNG-Terminal eröffnet. Wir machen uns unabhängiger und stärken die Versorgungssicherheit, indem wir früh und schnell gehandelt haben – und wir machen weiter! pic.twitter.com/Z95U2hiCfV— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 14, 2023
Alman hükümetinin, enerji arzını güvence altına almak için yoğun çabalarına ve küresel piyasalarda doğalgaz fiyatlarının düştüğüne işaret eden Scholz, "Almanya'da da bir ekonomik kriz gerçekleşmedi" dedi.
Tesis, Almanya’nın doğalgaz talebinin yaklaşık yüzde 5'ini karşılamaya yetecek
İlk özel sektör LNG terminalinin bugün açılması, Almanya'nın alternatif doğalgaz kaynakları bulma planlarında bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.
Yerel yönetimlerden onay alması 3 hafta geciken Lubmin yüzer LNG terminali, 'yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi' adı verilen özel donanımlı 'NEPTUNE' isimli bir gemiyi içeriyor.
LNG ithalat terminali olarak hizmet verecek olan yeni tesis, Almanya’nın doğalgaz talebinin yaklaşık yüzde 5'ini karşılamaya yetecek kadar yıllık 5 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğalgazı gaz haline dönüştürme kapasitesine sahip bulunuyor.
Yüzer terminalin, Almanya'nın Rusya'dan tedarik eksikliğinden kaynaklanan gaz arzındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olması amaçlanıyor.