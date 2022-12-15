https://sputniknews.com.tr/20221215/almanyada-dogalgaz-ve-elektrikte-tavan-fiyat-uygulamasi-onaylandi-1064645303.html

Almanya'da doğalgaz ve elektrikte tavan fiyat uygulaması onaylandı

Almanya'da doğalgaz ve elektrikte tavan fiyat uygulaması onaylandı

Almanya Federal Meclisi, elektrik ve doğalgaza tavan fiyat uygulamasını onayladı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T22:18+0300

2022-12-15T22:18+0300

2022-12-15T22:18+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

enerji

doğalgaz

tavan fiyat

elektrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062206572_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_aa2d805120809716c99bce21d8540f74.jpg

Batılı ülkeler, Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan enerji krizine çözüm arıyor. Almanya Federal Meclisi'nde alınan yeni kararla elektrik ve doğalgaza tavan fiyat uygulanacak.Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan Trafik Işığı Koalisyonu 100 milyar euro'yu aşan paketin meclisten geçmesini sağladı. Mart ayından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın, geriye dönük olarak Ocak ve Şubat ayları için de geçerli olacak. Yeni karar ile Ocak ayından itibaren, şirketler ve haneler için enerji krizinde rahatlama sağlaması planlanıyor. Uygulamaya göre, haneler ve işletmeler için bir önceki yılın gaz tüketiminin yüzde 80'i kilovatsaat başına 12 sentle sınırlı olacak. Elektrik için ise üst sınır 40 sent olarak belirlenecek. Sanayideki yaklaşık 25 bin büyük tüketici için ise, gaz tüketiminin yüzde 70'i için 7 sent ve elektrik için 13 sentlik bir fiyat Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221214/ingilterede-enerji-krizi-nedeniyle-evini-isitamayanlar-icin-isi-bankasi-cozumu-cay-kahve-bedava-1064572576.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, enerji, doğalgaz, tavan fiyat, elektrik