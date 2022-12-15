https://sputniknews.com.tr/20221215/almanyada-dogalgaz-ve-elektrikte-tavan-fiyat-uygulamasi-onaylandi-1064645303.html
Almanya'da doğalgaz ve elektrikte tavan fiyat uygulaması onaylandı
Almanya'da doğalgaz ve elektrikte tavan fiyat uygulaması onaylandı
Almanya Federal Meclisi, elektrik ve doğalgaza tavan fiyat uygulamasını onayladı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T22:18+0300
2022-12-15T22:18+0300
2022-12-15T22:18+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
enerji
doğalgaz
tavan fiyat
elektrik
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Batılı ülkeler, Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan enerji krizine çözüm arıyor. Almanya Federal Meclisi'nde alınan yeni kararla elektrik ve doğalgaza tavan fiyat uygulanacak.Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan Trafik Işığı Koalisyonu 100 milyar euro'yu aşan paketin meclisten geçmesini sağladı. Mart ayından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın, geriye dönük olarak Ocak ve Şubat ayları için de geçerli olacak. Yeni karar ile Ocak ayından itibaren, şirketler ve haneler için enerji krizinde rahatlama sağlaması planlanıyor. Uygulamaya göre, haneler ve işletmeler için bir önceki yılın gaz tüketiminin yüzde 80'i kilovatsaat başına 12 sentle sınırlı olacak. Elektrik için ise üst sınır 40 sent olarak belirlenecek. Sanayideki yaklaşık 25 bin büyük tüketici için ise, gaz tüketiminin yüzde 70'i için 7 sent ve elektrik için 13 sentlik bir fiyat Ocak ayından itibaren geçerli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221214/ingilterede-enerji-krizi-nedeniyle-evini-isitamayanlar-icin-isi-bankasi-cozumu-cay-kahve-bedava-1064572576.html
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almanya, enerji, doğalgaz, tavan fiyat, elektrik
almanya, enerji, doğalgaz, tavan fiyat, elektrik
Almanya'da doğalgaz ve elektrikte tavan fiyat uygulaması onaylandı
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Almanya Federal Meclisi, elektrik ve doğalgaza tavan fiyat uygulamasını onayladı.
Batılı ülkeler, Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan enerji krizine çözüm arıyor. Almanya Federal Meclisi'nde alınan yeni kararla elektrik ve doğalgaza tavan fiyat uygulanacak.
Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan Trafik Işığı Koalisyonu 100 milyar euro'yu aşan paketin meclisten geçmesini sağladı.
Mart ayından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın, geriye dönük olarak Ocak ve Şubat ayları için de geçerli olacak. Yeni karar ile Ocak ayından itibaren, şirketler ve haneler için enerji krizinde rahatlama sağlaması planlanıyor.
Uygulamaya göre, haneler ve işletmeler için bir önceki yılın gaz tüketiminin yüzde 80'i kilovatsaat başına 12 sentle sınırlı olacak. Elektrik için ise üst sınır 40 sent olarak belirlenecek.
Sanayideki yaklaşık 25 bin büyük tüketici için ise, gaz tüketiminin yüzde 70'i için 7 sent ve elektrik için 13 sentlik bir fiyat Ocak ayından itibaren geçerli olacak.