https://sputniknews.com.tr/20221214/ingilterede-enerji-krizi-nedeniyle-evini-isitamayanlar-icin-isi-bankasi-cozumu-cay-kahve-bedava-1064572576.html

İngiltere'de enerji krizi nedeniyle evini ısıtamayanlar için 'ısı bankası' çözümü: Çay, kahve bedava

İngiltere'de enerji krizi nedeniyle evini ısıtamayanlar için 'ısı bankası' çözümü: Çay, kahve bedava

Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizini bahane göstererek Rusya'ya uyguladığı ilave yaptırımlar sonucu enerji kriziyle karşı karşıya kalması, İngiltere'de soğuk kış... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T13:48+0300

2022-12-14T13:48+0300

2022-12-14T13:50+0300

avrupa'da enerji krizi

ingiltere

enerji

elektrik

elektrik zammı

doğalgaz

ısınma

ısınma sorunu

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İngiltere'de tüm Avrupa'yı saran enerji krizi nedeniyle ısınma maliyeti hane ekonomisini alt üst ederken, vatandaşlar ısınma imkanı bulamayınca alternatif çözümlere başvurmaya başladı. Independent'ın haberine göre, düşük gelirli aileler için yapılan gıda bağışının erişilebildiği 'gıda bankaları'nın ardından şimdi de enerji faturalarını ödeyemeyenler için 'ısı bankaları' kuruldu.Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) raporuna göre ısı bankaları, İngiltere'deki yardım kuruluşları, belediye konseyleri ve diğer topluluklar tarafından kuruluyor. Raporda, "İngiltere'deki belediye konseylerinin yarısından fazlası ısı bankaları kurmaya dahil oluyor" denildi.Çay, kahve ücretsiz ikram edilecek'Warm Welcome Campaign' (Sıcak Karşılama Kampanyası) internet sitesine göre halihazırda ülkede 3 binden fazla ısı bankası bulunuyor. Sitede yer alan haritada işaretlenen ısı bankaları, İngiltere'de bu kış ısınma ihtiyacını karşılayamayanların tüm ülke çapına yayıldığını gösteriyor. İnternet sitesinde, ısı bankalarına başvuranlardan herhangi bir ücret alınmayacağı ve sıcak çay ya da kahve gibi temel ısınma ikramları yapılacağı belirtiliyor.Isı bankalarına dair gelişmeler, İngiltere'de elektrik ve doğalgaz endüstrisini düzenleyen Ofgem isimli kuruluşun enerji fiyatı üst sınırının 1 Ekim 2022'den itibaren yüzde 80 zamlanarak 3.549 pound'a yükseleceğini açıklamasının ardından geldi. Independent'ın haberine göre zam haberini takiben, yerel meclisler bu kış insanları sıcak tutmak için kamu binalarının kullanılmasına ilişkin planlamalara başladı.WEF ayrıca, faiz oranları yükselmeye devam ettikçe bazı insanlar için ipotek ödemelerinin de önemli ölçüde maliyetli hale geldiğini bildirdi. Buna göre ev sahipleri daha yüksek ipotek ödemesi yapmak zorunda kalınca, kiralar da rekor düzeyde artıyor.İngiltere'de pek çok hane kış aylarında zor mali kararlar almayı beklerken, soğuğun ısınmaya gücü yetmeyen aileler için sağlık riski oluşturabileceğinden ve hatta ölümlere sebebiyet vermesinden endişe ediliyor.

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ingiltere, enerji, elektrik, elektrik zammı, doğalgaz, ısınma, ısınma sorunu