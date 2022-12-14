https://sputniknews.com.tr/20221214/ingilterede-enerji-krizi-nedeniyle-evini-isitamayanlar-icin-isi-bankasi-cozumu-cay-kahve-bedava-1064572576.html
İngiltere'de enerji krizi nedeniyle evini ısıtamayanlar için 'ısı bankası' çözümü: Çay, kahve bedava
İngiltere'de enerji krizi nedeniyle evini ısıtamayanlar için 'ısı bankası' çözümü: Çay, kahve bedava
Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizini bahane göstererek Rusya'ya uyguladığı ilave yaptırımlar sonucu enerji kriziyle karşı karşıya kalması, İngiltere'de soğuk kış... 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T13:48+0300
2022-12-14T13:48+0300
2022-12-14T13:50+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
enerji
elektrik
elektrik zammı
doğalgaz
ısınma
ısınma sorunu
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İngiltere'de tüm Avrupa'yı saran enerji krizi nedeniyle ısınma maliyeti hane ekonomisini alt üst ederken, vatandaşlar ısınma imkanı bulamayınca alternatif çözümlere başvurmaya başladı. Independent'ın haberine göre, düşük gelirli aileler için yapılan gıda bağışının erişilebildiği 'gıda bankaları'nın ardından şimdi de enerji faturalarını ödeyemeyenler için 'ısı bankaları' kuruldu.Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) raporuna göre ısı bankaları, İngiltere'deki yardım kuruluşları, belediye konseyleri ve diğer topluluklar tarafından kuruluyor. Raporda, "İngiltere'deki belediye konseylerinin yarısından fazlası ısı bankaları kurmaya dahil oluyor" denildi.Çay, kahve ücretsiz ikram edilecek'Warm Welcome Campaign' (Sıcak Karşılama Kampanyası) internet sitesine göre halihazırda ülkede 3 binden fazla ısı bankası bulunuyor. Sitede yer alan haritada işaretlenen ısı bankaları, İngiltere'de bu kış ısınma ihtiyacını karşılayamayanların tüm ülke çapına yayıldığını gösteriyor. İnternet sitesinde, ısı bankalarına başvuranlardan herhangi bir ücret alınmayacağı ve sıcak çay ya da kahve gibi temel ısınma ikramları yapılacağı belirtiliyor.Isı bankalarına dair gelişmeler, İngiltere'de elektrik ve doğalgaz endüstrisini düzenleyen Ofgem isimli kuruluşun enerji fiyatı üst sınırının 1 Ekim 2022'den itibaren yüzde 80 zamlanarak 3.549 pound'a yükseleceğini açıklamasının ardından geldi. Independent'ın haberine göre zam haberini takiben, yerel meclisler bu kış insanları sıcak tutmak için kamu binalarının kullanılmasına ilişkin planlamalara başladı.WEF ayrıca, faiz oranları yükselmeye devam ettikçe bazı insanlar için ipotek ödemelerinin de önemli ölçüde maliyetli hale geldiğini bildirdi. Buna göre ev sahipleri daha yüksek ipotek ödemesi yapmak zorunda kalınca, kiralar da rekor düzeyde artıyor.İngiltere'de pek çok hane kış aylarında zor mali kararlar almayı beklerken, soğuğun ısınmaya gücü yetmeyen aileler için sağlık riski oluşturabileceğinden ve hatta ölümlere sebebiyet vermesinden endişe ediliyor.
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ingiltere, enerji, elektrik, elektrik zammı, doğalgaz, ısınma, ısınma sorunu
ingiltere, enerji, elektrik, elektrik zammı, doğalgaz, ısınma, ısınma sorunu
İngiltere'de enerji krizi nedeniyle evini ısıtamayanlar için 'ısı bankası' çözümü: Çay, kahve bedava
13:48 14.12.2022 (güncellendi: 13:50 14.12.2022) Abone ol
Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizini bahane göstererek Rusya'ya uyguladığı ilave yaptırımlar sonucu enerji kriziyle karşı karşıya kalması, İngiltere'de soğuk kış aylarında vatandaşların ısınması için alternatif çözümlere teşvik etti. Bu kapsamda geliştirilen 'ısı bankaları', enerji faturalarını karşılayamayan İngilizlere ısınma imkanı sağlayacak.
İngiltere'de tüm Avrupa'yı saran enerji krizi nedeniyle ısınma maliyeti hane ekonomisini alt üst ederken, vatandaşlar ısınma imkanı bulamayınca alternatif çözümlere başvurmaya başladı.
Independent'ın haberine göre, düşük gelirli aileler için yapılan gıda bağışının erişilebildiği 'gıda bankaları'nın ardından şimdi de enerji faturalarını ödeyemeyenler için 'ısı bankaları' kuruldu.
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) raporuna
göre ısı bankaları, İngiltere'deki yardım kuruluşları, belediye konseyleri ve diğer topluluklar tarafından kuruluyor. Raporda, "İngiltere'deki belediye konseylerinin yarısından fazlası ısı bankaları kurmaya dahil oluyor" denildi.
Çay, kahve ücretsiz ikram edilecek
'Warm Welcome Campaign' (Sıcak Karşılama Kampanyası) internet sitesine göre halihazırda ülkede 3 binden fazla ısı bankası bulunuyor. Sitede yer alan haritada işaretlenen ısı bankaları, İngiltere'de bu kış ısınma ihtiyacını karşılayamayanların tüm ülke çapına yayıldığını gösteriyor. İnternet sitesinde, ısı bankalarına başvuranlardan herhangi bir ücret alınmayacağı ve sıcak çay ya da kahve gibi temel ısınma ikramları yapılacağı belirtiliyor.
Isı bankalarına dair gelişmeler, İngiltere'de elektrik ve doğalgaz endüstrisini düzenleyen Ofgem isimli kuruluşun enerji fiyatı üst sınırının 1 Ekim 2022'den itibaren yüzde 80 zamlanarak 3.549 pound'a yükseleceğini açıklamasının ardından geldi. Independent'ın haberine göre zam haberini takiben, yerel meclisler bu kış insanları sıcak tutmak için kamu binalarının kullanılmasına ilişkin planlamalara başladı.
WEF ayrıca, faiz oranları yükselmeye devam ettikçe bazı insanlar için ipotek ödemelerinin de önemli ölçüde maliyetli hale geldiğini bildirdi. Buna göre ev sahipleri daha yüksek ipotek ödemesi yapmak zorunda kalınca, kiralar da rekor düzeyde artıyor.
İngiltere'de pek çok hane kış aylarında zor mali kararlar almayı beklerken, soğuğun ısınmaya gücü yetmeyen aileler için sağlık riski oluşturabileceğinden ve hatta ölümlere sebebiyet vermesinden endişe ediliyor.