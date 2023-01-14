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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230114/ukrayna-limanlarindan-tasinan-tahil-miktari-17-milyon-254-bin-tonu-gecti-1065756177.html
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın taşındığı duyuruldu. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T22:29+0300
2023-01-14T22:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
rusya
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkinin sağlandığı belirtildi.Açıklamada, sevkiyat kapsamında 643 geminin Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230113/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-rus-gubresi-avrupada-bekliyor-cok-azi-yoksul-ulkelere-gitti-1065701768.html
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ukrayna, tahıl, rusya, milli savunma bakanlığı (msb)
ukrayna, tahıl, rusya, milli savunma bakanlığı (msb)

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti

22:29 14.01.2023
© AATahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© AA
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Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın taşındığı duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkinin sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, sevkiyat kapsamında 643 geminin Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptığı kaydedildi.
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