https://sputniknews.com.tr/20230114/ukrayna-limanlarindan-tasinan-tahil-miktari-17-milyon-254-bin-tonu-gecti-1065756177.html
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın taşındığı duyuruldu. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T22:29+0300
2023-01-14T22:29+0300
2023-01-14T22:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
rusya
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkinin sağlandığı belirtildi.Açıklamada, sevkiyat kapsamında 643 geminin Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptığı kaydedildi.
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ukrayna, tahıl, rusya, milli savunma bakanlığı (msb)
ukrayna, tahıl, rusya, milli savunma bakanlığı (msb)
Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti
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Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın taşındığı duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkinin sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, sevkiyat kapsamında 643 geminin Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptığı kaydedildi.