https://sputniknews.com.tr/20230114/ukrayna-limanlarindan-tasinan-tahil-miktari-17-milyon-254-bin-tonu-gecti-1065756177.html

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti

Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın taşındığı duyuruldu. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T22:29+0300

2023-01-14T22:29+0300

2023-01-14T22:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna

tahıl

rusya

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkinin sağlandığı belirtildi.Açıklamada, sevkiyat kapsamında 643 geminin Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptığı kaydedildi.

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ukrayna, tahıl, rusya, milli savunma bakanlığı (msb)