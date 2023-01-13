https://sputniknews.com.tr/20230113/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-rus-gubresi-avrupada-bekliyor-cok-azi-yoksul-ulkelere-gitti-1065701768.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Rus gübresinin çok azı yoksul ülkelere gitti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Rus gübresinin çok azı yoksul ülkelere gitti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, tahıl koridorunda bazı Avrupa ülkelerinin BM mutabakatına uymadığını söyledi. Yerhov, “Rus gübrelerinin yoksul... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T10:14+0300

2023-01-13T10:14+0300

2023-01-13T10:21+0300

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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, tahıl koridorunda Rus tarım ürünlerinin ihracatında ilerleme kaydedilmediğini belirtti ve şunları aktardı:'Kiev engelliyor'Yeni Şafak’ın sorularını yanıtlayan Yerhov, 'Rus gübrelerinin yoksul ülkelere ücretsiz olarak transferinde bile gecikmeler yaşandığını' dile getirdi ve, "Kargoların küçük kısmı Hollanda’dan Malavi’ye gönderildi. Letonya, Estonya ve Belçika ürünlerimizi limanlarda tutmaya devam ediyor. Gübre üretiminde kullanılacak amonyak hammaddesinin Yujnıy Limanı’ndan transferi başlatılmadı. Amonyak tedarikinin yeniden başlaması, yalnızca ve münhasıran Kiev tarafından engelleniyor. 200 milyon insanı beslemek için 7 milyon ton gübre üretmeye yetecek olan yılda 2,5 milyon tonluk hammaddeden bahsediyoruz. Bütün bunlar, kimin açgözlü hedeflerle Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin ihtiyaçları ile ilgili spekülasyon yaptığını ortaya koyuyor" dedi.'Kiev barışa hazır değil'Silahlı çatışmaların devam etmesinin Rus ve Ukrayna halkları için ortak talihsizlik olduğunu kaydeden Aleksey Yerhov, “Kiev şu an barışa hazır değil, müzakerelerin başlaması için çeşitli koşullar öne sürmeye devam ediyor. Hatta müzakerelerin yerine getirilme imkanını yasal düzlemde yasaklamaya çalışıyor” dedi. İyi niyet göstergesi olarak Rusya’nın Noel günü ateşkes ilan ettiğini belirten Yerhov, Ukrayna’nın ise buna meydan okurcasına bombardımanla karşılık verdiğini söyledi: “Kiev’de gücü elinde bulunduranların savaşı arzuladıklarından bir kez daha emin olduk.”

https://sputniknews.com.tr/20221201/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-tbmm-baskani-sentopla-bir-araya-geldi-1064059999.html

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