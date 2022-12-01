Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221201/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-tbmm-baskani-sentopla-bir-araya-geldi-1064059999.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, TBMM Başkanı Şentop'la bir araya geldi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, TBMM Başkanı Şentop'la bir araya geldi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la bir araya geldi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T16:41+0300
2022-12-01T16:41+0300
türkiye
rusya
türkiye
ankara
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
mustafa şentop
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1064059833_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_f60f3f5332757f1b88eac01edd82bd5f.png
Rusya'nın Ankara Büyükelçi tarafından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Aleksey Erkhov, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Sentop ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki parlamentolar arası diyaloğun geliştirilmesinin perspektifleri ele alındı" ifadelerine yer verildi.
türkiye
rusya
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1064059833_0:0:749:563_1920x0_80_0_0_dc56951d059908010e97fb95737560db.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, ankara, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, mustafa şentop
rusya, türkiye, ankara, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, mustafa şentop

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, TBMM Başkanı Şentop'la bir araya geldi

16:41 01.12.2022
© Rusya Ankara BüyükelçiliğiAleksey Yerhov - Mustafa Şentop
Aleksey Yerhov - Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© Rusya Ankara Büyükelçiliği
Abone olTelegram
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la bir araya geldi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçi tarafından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Aleksey Erkhov, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Sentop ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki parlamentolar arası diyaloğun geliştirilmesinin perspektifleri ele alındı" ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала