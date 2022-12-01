https://sputniknews.com.tr/20221201/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-tbmm-baskani-sentopla-bir-araya-geldi-1064059999.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, TBMM Başkanı Şentop'la bir araya geldi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, TBMM Başkanı Şentop'la bir araya geldi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la bir araya geldi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T16:41+0300
2022-12-01T16:41+0300
2022-12-01T16:41+0300
türkiye
rusya
türkiye
ankara
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
mustafa şentop
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Rusya'nın Ankara Büyükelçi tarafından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Aleksey Erkhov, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Sentop ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki parlamentolar arası diyaloğun geliştirilmesinin perspektifleri ele alındı" ifadelerine yer verildi.
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rusya, türkiye, ankara, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, mustafa şentop
rusya, türkiye, ankara, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, mustafa şentop
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, TBMM Başkanı Şentop'la bir araya geldi
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la bir araya geldi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçi tarafından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Aleksey Erkhov, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Sentop ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki parlamentolar arası diyaloğun geliştirilmesinin perspektifleri ele alındı" ifadelerine yer verildi.