https://sputniknews.com.tr/20221201/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-tbmm-baskani-sentopla-bir-araya-geldi-1064059999.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, TBMM Başkanı Şentop'la bir araya geldi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, TBMM Başkanı Şentop'la bir araya geldi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la bir araya geldi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T16:41+0300

2022-12-01T16:41+0300

2022-12-01T16:41+0300

türkiye

rusya

türkiye

ankara

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

mustafa şentop

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Rusya'nın Ankara Büyükelçi tarafından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Aleksey Erkhov, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Sentop ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki parlamentolar arası diyaloğun geliştirilmesinin perspektifleri ele alındı" ifadelerine yer verildi.

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rusya, türkiye, ankara, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, mustafa şentop