https://sputniknews.com.tr/20230114/ukrayna-enerji-bakanligi-ulkenin-alti-bolgesindeki-enerji-altyapi-tesisleri-vuruldu-1065749723.html

Ukrayna Enerji Bakanlığı: Ülkenin altı bölgesindeki enerji altyapı tesisleri vuruldu

Ukrayna Enerji Bakanlığı: Ülkenin altı bölgesindeki enerji altyapı tesisleri vuruldu

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, ülkenin altı bölgesindeki enerji altyapı tesislerinin vurulduğunu, bölgelerin çoğunda mecbur elektrik kesintilerine... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T20:39+0300

2023-01-14T20:39+0300

2023-01-14T20:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

german galuşenko

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Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Harkov, Lviv, İvan-Frankov, Zaporojye, Vinnitsa ve Kiev bölgelerinde isabetler oldu. Bombardıman yüzünden bölgelerin çoğunda mecbur elektrik kesintilerine gidildi. Önümüzdeki günler ağır olacak” diye yazdı.Ukrayna genelinde bugün hava saldırı alarmı ilan edilmişti, ardından Ukrayna medyası ülkenin Odessa, Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Harkov, İvano-Frankov, Lviv, Volin ve diğer bölgelerde patlamaların duyulduğunu bildirmişti.Ukrayna enerji şirketi DTEK: İki termal santral vurulduUkrayna enerji şirketi DTEK, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şirkete ait iki termal santralin saldırıya uğradığını bildirdi. Santralden birinde elektrik üretiminin durduğu belirtildi. Saldırılarda ölen veya yaralananların olmadığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230114/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-70ten-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1065742616.html

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