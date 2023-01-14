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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230114/ukrayna-enerji-bakanligi-ulkenin-alti-bolgesindeki-enerji-altyapi-tesisleri-vuruldu-1065749723.html
Ukrayna Enerji Bakanlığı: Ülkenin altı bölgesindeki enerji altyapı tesisleri vuruldu
Ukrayna Enerji Bakanlığı: Ülkenin altı bölgesindeki enerji altyapı tesisleri vuruldu
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, ülkenin altı bölgesindeki enerji altyapı tesislerinin vurulduğunu, bölgelerin çoğunda mecbur elektrik kesintilerine... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T20:39+0300
2023-01-14T20:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
german galuşenko
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Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Harkov, Lviv, İvan-Frankov, Zaporojye, Vinnitsa ve Kiev bölgelerinde isabetler oldu. Bombardıman yüzünden bölgelerin çoğunda mecbur elektrik kesintilerine gidildi. Önümüzdeki günler ağır olacak” diye yazdı.Ukrayna genelinde bugün hava saldırı alarmı ilan edilmişti, ardından Ukrayna medyası ülkenin Odessa, Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Harkov, İvano-Frankov, Lviv, Volin ve diğer bölgelerde patlamaların duyulduğunu bildirmişti.Ukrayna enerji şirketi DTEK: İki termal santral vurulduUkrayna enerji şirketi DTEK, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şirkete ait iki termal santralin saldırıya uğradığını bildirdi. Santralden birinde elektrik üretiminin durduğu belirtildi. Saldırılarda ölen veya yaralananların olmadığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230114/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-70ten-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1065742616.html
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ukrayna, ukrayna krizi, german galuşenko
ukrayna, ukrayna krizi, german galuşenko

Ukrayna Enerji Bakanlığı: Ülkenin altı bölgesindeki enerji altyapı tesisleri vuruldu

20:39 14.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna
Ukraynalı askerler, Ukrayna ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, ülkenin altı bölgesindeki enerji altyapı tesislerinin vurulduğunu, bölgelerin çoğunda mecbur elektrik kesintilerine gidildiğini belirtti.
Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Harkov, Lviv, İvan-Frankov, Zaporojye, Vinnitsa ve Kiev bölgelerinde isabetler oldu. Bombardıman yüzünden bölgelerin çoğunda mecbur elektrik kesintilerine gidildi. Önümüzdeki günler ağır olacak” diye yazdı.
Ukrayna genelinde bugün hava saldırı alarmı ilan edilmişti, ardından Ukrayna medyası ülkenin Odessa, Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Harkov, İvano-Frankov, Lviv, Volin ve diğer bölgelerde patlamaların duyulduğunu bildirmişti.

Ukrayna enerji şirketi DTEK: İki termal santral vuruldu

Ukrayna enerji şirketi DTEK, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şirkete ait iki termal santralin saldırıya uğradığını bildirdi. Santralden birinde elektrik üretiminin durduğu belirtildi. Saldırılarda ölen veya yaralananların olmadığı kaydedildi.
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