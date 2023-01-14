https://sputniknews.com.tr/20230114/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-70ten-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1065742616.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 70’ten fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde 70’ten fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Donetsk yönünde 70’ten fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini duyurdu. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T16:57+0300

2023-01-14T16:57+0300

2023-01-14T16:57+0300

ukrayna krizi

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rusya

ukrayna

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Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, son bir günde Donetsk yönünde 70’den fazla Ukraynalı askerin Rus Hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.Açıklamaya göre, Donetsk yönündeki saldırı müfrezeleri ve hava kuvvetleri birimleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı (DHC) Sol yerleşimi istikametinde 70'ten fazla Ukraynalı asker, 1 tank, 5 zırhlı muharebe aracı ve 4 askeri aracı imha etti.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Bölgesinin hava ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14. Mekanize Tugayı ve 103. Bölgesel Savunma Tugayına büyük kayıplar verdirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin iki sabotaj ve keşif grubu yok edildi. 30'un üzerinde Ukraynalı asker, 2 tank, 2 zırhlı muharebe aracı ve 3 araç imha edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Bölge ve Hava Kuvvetleri birimleri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 80. Hava İndirma ve 71. Mekanize Tugaylarının birimlerine yönelik saldırı düzenledi. Düşmanın bu yöndeki kayıpları 50'den fazla asker, 4 zırhlı muharebe aracı ve 2 kamyonet olarak gerçekleşti.Rus birlikleri Harkov bölgesinde Amerikan yapımı bir M777 topçu sistemi ve 3 adet D-20 obüsü imha etti.DHC ve Zaporojye bölgesinde 2 adet 2S3 Akatsiya kundağı motorlu obüs, 1 adet D-30 obüs ve 1 adet 2S1 Gvozdika kundağı motorlu obüsü yok edildi.Ayrıca DHC'de ABD yapımı AN / TPQ-36 ve AN / TPQ-50 radarları imha edildi.Rus hava savunma sistemleri DHC ve Berdyansk’ta Ukrayna birlikleri tarafından ateşlenen 7 adet HIMARS ve Alder çoklu roketatar mermilerinin yanı sıra 4 insansız hava aracını düşürdü.Güney Donetsk yönünde Rus birlikleri Vodiane, Dobrovolye ve Preçistovka bölgelerindeki Ukrayna mevzilerini vurdu. Ukraynalı iki sabotaj ve keşif grubunun yanı sıra 30'dan fazla Ukrayna askeri ile 2 zırhlı muharebe aracı ve 4 kamyonet yok edildi.Rus hava birlikleri ve topçuları DHC ve Zaporojye bölgelerinde Ukrayna’ya ait 2 mühimmat deposunu vurdu. Ayrıca 123 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 118 topçu birimi, insan gücü ve teçhizatı imha edildi.

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