https://sputniknews.com.tr/20230114/rusya-ordusu-ozel-harekatta-yeni-t-90m-tankini-kullandi-1065755456.html
Rusya ordusu özel harekatta yeni T-90M tankını kullandı
Rusya ordusu özel harekatta yeni T-90M tankını kullandı
Rusya ordusu, özel askeri harekat kapsamında Herson bölgesindeki hedeflere karşı yeni modernize edilen T-90M tankını kullandı. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T22:20+0300
2023-01-14T22:20+0300
2023-01-14T22:20+0300
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T-90M tankı komutanı Aleksey, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Hedefler önceden belirlendi, koordinatlar verildi. Yukarıdan gelen emirle bu koordinatları başarıyla vurduk” ifadelerini kullandı.Başka bir komutan Ruslan da T-90M tankının birkaç ay içerisinde kendini güvenilir ve rahat bir araç olarak gösterdiğini belirterek, “Tank mükemmel hale getirildi. Mürettebat güvende. Kord makineli tüfeği kullanmak için dışarıya çıkmam gerekmiyor, her şeyi içeride oturarak yapabiliyorum. Gözlem araçları iyileştirildi, başımı çevirmeme gerek yok, her şeyi bilgisayar üzerinden 360 derece görebiliyorum” dedi.Ayrıca telsize gerek kalmadan diğer tanklardan bilgi alabildiğini kaydeden Ruslan, “Sadece onlara koordinatları yazıyorum. Birlikte oraya gidip birlikte çalışıyoruz. T-90 tankımız mayına bastı, ama paleti zarar görmedi ve tank kendisi çatışma bölgesinden çıkabildi, mürettebat üyeleri hepsi hayatta” diye konuştu.Tankçılar, T-90M’in özel harekat sırasında kullanılan en iyi tank olduğunu ve Ukrayna ordusunun sahip olduğu teçhizata kat kat üstün olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230113/rusya-soledarin-kontrolunu-tamamen-ele-gecirdik---1065710360.html
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Rusya ordusu özel harekatta yeni T-90M tankını kullandı
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Rusya ordusu, özel askeri harekat kapsamında Herson bölgesindeki hedeflere karşı yeni modernize edilen T-90M tankını kullandı.
T-90M tankı komutanı Aleksey, RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, “Hedefler önceden belirlendi, koordinatlar verildi. Yukarıdan gelen emirle bu koordinatları başarıyla vurduk” ifadelerini kullandı.
Başka bir komutan Ruslan da T-90M tankının birkaç ay içerisinde kendini güvenilir ve rahat bir araç olarak gösterdiğini belirterek, “Tank mükemmel hale getirildi. Mürettebat güvende. Kord makineli tüfeği kullanmak için dışarıya çıkmam gerekmiyor, her şeyi içeride oturarak yapabiliyorum. Gözlem araçları iyileştirildi, başımı çevirmeme gerek yok, her şeyi bilgisayar üzerinden 360 derece görebiliyorum” dedi.
Ayrıca telsize gerek kalmadan diğer tanklardan bilgi alabildiğini kaydeden Ruslan, “Sadece onlara koordinatları yazıyorum. Birlikte oraya gidip birlikte çalışıyoruz. T-90 tankımız mayına bastı, ama paleti zarar görmedi ve tank kendisi çatışma bölgesinden çıkabildi, mürettebat üyeleri hepsi hayatta” diye konuştu.
Tankçılar, T-90M’in özel harekat sırasında kullanılan en iyi tank olduğunu ve Ukrayna ordusunun sahip olduğu teçhizata kat kat üstün olduğunu söyledi.