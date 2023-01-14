https://sputniknews.com.tr/20230114/polyanskiy-bm-genel-kurulunun-rusyaya-karsi-ozel-mahkeme-olusturma-yetkisi-yok-1065757402.html
Polyanskiy: BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisi yok
Polyanskiy: BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisi yok
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisine sahip... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T23:50+0300
2023-01-14T23:50+0300
2023-01-14T23:50+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
dmitriy polyanskiy
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/09/1042997075_0:117:1600:1017_1920x0_80_0_0_25c54a4e033eb72fd954b4a7ecd9748b.jpg
Polyanskiy, RT televizyonuna yaptığı açıklamada, “Genel Kurul’da bu tür girişimlerde bulunulması hukuken kesinlikle hükümsüz, çünkü Genel Kurul’un böyle bir yetkisi yok” ifadelerini kullandı.Batı’da popüler olan bu fikrin popülist ve politik amaçlar için kullanıldığını söyleyen Polyanskiy, bu fikrin, ciddi insanları gülmeye zorlamaktan başka pratik içerikten yoksun olduğunu belirterek, “Bu çok muğlak ve hukuki olmaktan çok politik bir girişim” dedi.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Caparova, Ukrayna’nın bu yıl BM Genel Kurulu’na, Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma tasarısını sunacaklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/abdden-ankara-sam-normallesmesi-yorumu-iliskileri-iyilestiren-ulkeleri-desteklemiyoruz-1065360268.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/09/1042997075_0:0:1600:1201_1920x0_80_0_0_116cee3da1cf3cf9ebf8e474d3829804.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, ukrayna
rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, ukrayna
Polyanskiy: BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisi yok
Abone ol
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisine sahip olmadığını ve bu yöndeki girişimlerin hukuken hükümsüz olduğunu söyledi.
Polyanskiy, RT televizyonuna yaptığı açıklamada, “Genel Kurul’da bu tür girişimlerde bulunulması hukuken kesinlikle hükümsüz, çünkü Genel Kurul’un böyle bir yetkisi yok” ifadelerini kullandı.
Batı’da popüler olan bu fikrin popülist ve politik amaçlar için kullanıldığını söyleyen Polyanskiy, bu fikrin, ciddi insanları gülmeye zorlamaktan başka pratik içerikten yoksun olduğunu belirterek, “Bu çok muğlak ve hukuki olmaktan çok politik bir girişim” dedi.
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Caparova, Ukrayna’nın bu yıl BM Genel Kurulu’na, Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma tasarısını sunacaklarını açıklamıştı.