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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230114/polyanskiy-bm-genel-kurulunun-rusyaya-karsi-ozel-mahkeme-olusturma-yetkisi-yok-1065757402.html
Polyanskiy: BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisi yok
Polyanskiy: BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisi yok
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisine sahip... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T23:50+0300
2023-01-14T23:50+0300
ukrayna krizi
rusya
birleşmiş milletler (bm)
dmitriy polyanskiy
ukrayna
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Polyanskiy, RT televizyonuna yaptığı açıklamada, “Genel Kurul’da bu tür girişimlerde bulunulması hukuken kesinlikle hükümsüz, çünkü Genel Kurul’un böyle bir yetkisi yok” ifadelerini kullandı.Batı’da popüler olan bu fikrin popülist ve politik amaçlar için kullanıldığını söyleyen Polyanskiy, bu fikrin, ciddi insanları gülmeye zorlamaktan başka pratik içerikten yoksun olduğunu belirterek, “Bu çok muğlak ve hukuki olmaktan çok politik bir girişim” dedi.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Caparova, Ukrayna’nın bu yıl BM Genel Kurulu’na, Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma tasarısını sunacaklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/abdden-ankara-sam-normallesmesi-yorumu-iliskileri-iyilestiren-ulkeleri-desteklemiyoruz-1065360268.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, ukrayna
rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, ukrayna

Polyanskiy: BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisi yok

23:50 14.01.2023
© AP Photo / Seth WenigDmitriy Polyanskiy
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Seth Wenig
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisine sahip olmadığını ve bu yöndeki girişimlerin hukuken hükümsüz olduğunu söyledi.
Polyanskiy, RT televizyonuna yaptığı açıklamada, “Genel Kurul’da bu tür girişimlerde bulunulması hukuken kesinlikle hükümsüz, çünkü Genel Kurul’un böyle bir yetkisi yok” ifadelerini kullandı.
Batı’da popüler olan bu fikrin popülist ve politik amaçlar için kullanıldığını söyleyen Polyanskiy, bu fikrin, ciddi insanları gülmeye zorlamaktan başka pratik içerikten yoksun olduğunu belirterek, “Bu çok muğlak ve hukuki olmaktan çok politik bir girişim” dedi.
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Caparova, Ukrayna’nın bu yıl BM Genel Kurulu’na, Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma tasarısını sunacaklarını açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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