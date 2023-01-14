https://sputniknews.com.tr/20230114/polyanskiy-bm-genel-kurulunun-rusyaya-karsi-ozel-mahkeme-olusturma-yetkisi-yok-1065757402.html

Polyanskiy: BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisi yok

Polyanskiy: BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisi yok

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Genel Kurulu’nun Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma yetkisine sahip... 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T23:50+0300

2023-01-14T23:50+0300

2023-01-14T23:50+0300

ukrayna krizi

rusya

birleşmiş milletler (bm)

dmitriy polyanskiy

ukrayna

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Polyanskiy, RT televizyonuna yaptığı açıklamada, “Genel Kurul’da bu tür girişimlerde bulunulması hukuken kesinlikle hükümsüz, çünkü Genel Kurul’un böyle bir yetkisi yok” ifadelerini kullandı.Batı’da popüler olan bu fikrin popülist ve politik amaçlar için kullanıldığını söyleyen Polyanskiy, bu fikrin, ciddi insanları gülmeye zorlamaktan başka pratik içerikten yoksun olduğunu belirterek, “Bu çok muğlak ve hukuki olmaktan çok politik bir girişim” dedi.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Caparova, Ukrayna’nın bu yıl BM Genel Kurulu’na, Rusya’ya karşı özel mahkeme oluşturma tasarısını sunacaklarını açıklamıştı.

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