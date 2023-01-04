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https://sputniknews.com.tr/20230104/abdden-ankara-sam-normallesmesi-yorumu-iliskileri-iyilestiren-ulkeleri-desteklemiyoruz-1065360268.html
ABD’den 'Ankara-Şam normalleşmesi' yorumu: İlişkileri iyileştiren ülkeleri desteklemiyoruz
ABD’den 'Ankara-Şam normalleşmesi' yorumu: İlişkileri iyileştiren ülkeleri desteklemiyoruz
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Suriye hükümetine yönelik politikalarının değişmediğini ve Türkiye de dahil ülkelerin Şam ile ilişkilerini düzeltmesini... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T06:38+0300
2023-01-04T06:38+0300
dünya
türkiye
suriye
normalleşme
abd
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ned price
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ABD'den, 'Türkiye-Suriye yakınlaşması' ve Moskova'daki üçlü buluşmaya tepki geldi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suriye hükümetine yönelik politikalarının değişmediğini ve ülkelerin Şam ile ilişkilerini düzeltmesini desteklemediklerini söyledi.Price, günlük basın toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya gelmesine ilişkin soruyu yanıtladı.Sözcü, “Söyleyebileceğim tek şey politikamız değişmedi. Acımasız diktatör Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz. Devletleri, Suriye halkına zulüm etmeye devam eden Esad rejiminin son 12 yıldaki korkunç insan hakları sicilini ve yıllardır acı çeken Suriye halkının insani yardıma erişimi engellemeye devam etmesini dikkate alma çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.'Şam ile ilişkileri normalleştirmenin zamanı olmadığını açıkça belirttik'ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına desteklerinin devam ettiğini belirten Price, Suriye’de kalıcı bir siyasi çözüm için BM ve diğer ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.Görüşmeye ilişkin Türkiye ile temas kurup kurmadıkları sorusuna ise Price, “Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, (Esed rejimi ile) ilişkileri normalleştirmenin zamanı olmadığını, ilişkileri ilerletmenin zamanı olmadığını ve ülkelerin, Esad rejiminin neden olduğu korkunç insan hakları siciline dikkat etmesi gerektiğini açıkça belirttik.” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221230/uclu-moskova-komisyonu-ankara-ve-sam-arasinda-catismalari-onleme-kanalini-korumaya-izin-verecek-1065226849.html
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türkiye, suriye, normalleşme, abd, abd, ned price

ABD’den 'Ankara-Şam normalleşmesi' yorumu: İlişkileri iyileştiren ülkeleri desteklemiyoruz

06:38 04.01.2023
© REUTERS / Andrew HarnikABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© REUTERS / Andrew Harnik
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ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Suriye hükümetine yönelik politikalarının değişmediğini ve Türkiye de dahil ülkelerin Şam ile ilişkilerini düzeltmesini desteklemediklerini söyledi.
ABD'den, 'Türkiye-Suriye yakınlaşması' ve Moskova'daki üçlü buluşmaya tepki geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suriye hükümetine yönelik politikalarının değişmediğini ve ülkelerin Şam ile ilişkilerini düzeltmesini desteklemediklerini söyledi.
Price, günlük basın toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya gelmesine ilişkin soruyu yanıtladı.
Sözcü, “Söyleyebileceğim tek şey politikamız değişmedi. Acımasız diktatör Beşar Esad'ı eski durumuna döndürmek için ilişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz. Devletleri, Suriye halkına zulüm etmeye devam eden Esad rejiminin son 12 yıldaki korkunç insan hakları sicilini ve yıllardır acı çeken Suriye halkının insani yardıma erişimi engellemeye devam etmesini dikkate alma çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

'Şam ile ilişkileri normalleştirmenin zamanı olmadığını açıkça belirttik'

ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına desteklerinin devam ettiğini belirten Price, Suriye’de kalıcı bir siyasi çözüm için BM ve diğer ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Görüşmeye ilişkin Türkiye ile temas kurup kurmadıkları sorusuna ise Price, “Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, (Esed rejimi ile) ilişkileri normalleştirmenin zamanı olmadığını, ilişkileri ilerletmenin zamanı olmadığını ve ülkelerin, Esad rejiminin neden olduğu korkunç insan hakları siciline dikkat etmesi gerektiğini açıkça belirttik.” yanıtını verdi.
Suriye - Şam - Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
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‘Üçlü Moskova Komisyonu, Ankara ve Şam arasında çatışmaları önleme kanalını korumaya izin verecek’
30 Aralık 2022, 17:47
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