https://sputniknews.com.tr/20221230/uclu-moskova-komisyonu-ankara-ve-sam-arasinda-catismalari-onleme-kanalini-korumaya-izin-verecek-1065226849.html
‘Üçlü Moskova Komisyonu, Ankara ve Şam arasında çatışmaları önleme kanalını korumaya izin verecek’
‘Üçlü Moskova Komisyonu, Ankara ve Şam arasında çatışmaları önleme kanalını korumaya izin verecek’
Moskova’da gerçekleşen Rusya, Türkiye, Suriye savunma bakanları görüşmesi sırasında kurulan ortak komisyonun önemi ne ve Suriye krizi bağlamında hangi... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T17:47+0300
2022-12-30T17:47+0300
2022-12-30T17:47+0300
görüş
türkiye
rusya
suriye
moskova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102256/31/1022563109_0:0:3301:1856_1920x0_80_0_0_6425ec1de9ae8c6518d547de91b044b9.jpg
Rusya Dışişleri Konseyi’nin Suriye uzmanı Kirill Semyonov, üçlü askeri komisyonun tüm kritik sorunları çözmeye ve Ankara ile Şam arasında çatışmaları önleme kanalını korumaya izin vereceğini belirtti:Semyonov’un görüşüne göre, üçlü komisyon Türkiye’nin Suriye’de askeri harekat gerçekleştirme olasılığını azaltabilecek:
rusya
suriye
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102256/31/1022563109_0:0:2935:2201_1920x0_80_0_0_291c5da2b3692698e02836ed94590fdd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
türkiye, rusya, suriye, moskova
türkiye, rusya, suriye, moskova
‘Üçlü Moskova Komisyonu, Ankara ve Şam arasında çatışmaları önleme kanalını korumaya izin verecek’
Abone ol
Moskova’da gerçekleşen Rusya, Türkiye, Suriye savunma bakanları görüşmesi sırasında kurulan ortak komisyonun önemi ne ve Suriye krizi bağlamında hangi sonuçlara yol açabilecek?
Rusya Dışişleri Konseyi’nin Suriye uzmanı Kirill Semyonov, üçlü askeri komisyonun tüm kritik sorunları çözmeye ve Ankara ile Şam arasında çatışmaları önleme kanalını korumaya izin vereceğini belirtti:
“Moskova’da bir anlaşmayla kurulan üçlü komisyonun yardımıyla Türkiye ile Suriye arasında şu anda mevcut olan tüm acil sorunların hemen hemen çözülmesi mümkün olacak. Bu Fırat’ın doğusundaki durum ve gelecekte İdlib’deki durum için geçerli. Tüm kritik anları çözmek ve doğrudan Ankara ile Şam arasındaki çatışmaları önleme kanalını koruma fırsatı doğuyor. Ama bunun için komisyon mekanizmasının bildiri seviyesinde kalmaması, gerçekten de çalıştırılması gerekiyor.”
Semyonov’un görüşüne göre, üçlü komisyon Türkiye’nin Suriye’de askeri harekat gerçekleştirme olasılığını azaltabilecek:
“Tel-Rıfat ve Menbiç’in Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi ve buradan Kürt oluşumların tamamen çıkarılması biçiminde karada değişiklikler mümkün. Bu, Türkiye’nin, Rusya’nın sorumluluğundaki bölgede askeri harekat gerçekleştirme olasılığını azaltabilecek. Yine de ABD’nin kontrolündeki bölgede, yani Kobani’den başlayarak Irak sınırına kadar devam eden 32 kilometrelik bölgede, halen Kürt sol radikal silahlı oluşumların kontrolündeki kısımlarda harekat mümkün.”