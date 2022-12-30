‘Üçlü Moskova Komisyonu, Ankara ve Şam arasında çatışmaları önleme kanalını korumaya izin verecek’

“Moskova’da bir anlaşmayla kurulan üçlü komisyonun yardımıyla Türkiye ile Suriye arasında şu anda mevcut olan tüm acil sorunların hemen hemen çözülmesi mümkün olacak. Bu Fırat’ın doğusundaki durum ve gelecekte İdlib’deki durum için geçerli. Tüm kritik anları çözmek ve doğrudan Ankara ile Şam arasındaki çatışmaları önleme kanalını koruma fırsatı doğuyor. Ama bunun için komisyon mekanizmasının bildiri seviyesinde kalmaması, gerçekten de çalıştırılması gerekiyor.”