https://sputniknews.com.tr/20230114/nilperi-sahinkaya-burak-deniz-hakkinda-yakalama-karari-cikarilmasini-talep-etti-1065734434.html

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendisine küfür ettiği ve kavga çıkardığı iddia edilen meslektaşı Burak Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T02:09+0300

2023-01-14T02:09+0300

2023-01-14T02:10+0300

yaşam

kavga

adana

yakalama kararı

oyuncu

nilperi şahinkaya

burak deniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0e/1065734670_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_70308823d704e82b401c0759718b6f74.png

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında 15 Eylül’de yaşanan kavga nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli dilekçesinde Deniz’in 'kasten yaralama', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan' yargılanmasını talep etmişti.Konuyla ilgili Burak Deniz bir özür yazısı yayınlamış ancak Nilperi Şahinkaya bu özrü kabul etmeyerek şikayetinden vazgeçmemişti. Burak Deniz’in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği öğrenildi.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz’in avukatı Serdar Opak, müvekkilinin iş yoğunluğundan dolayı, yurt içi ve yurt dışı seyahatler yapması nedeniyle ifade vermeye gitmediğini söyledi. Nilperi Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli, Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.Ne olmuştu?Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in geçen gece gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edilmişti. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürülmüştü.29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’ne giden Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi gazetecilere açıklama yapmıştı. Şahinkaya, Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili olarak, “Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada bende ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” diye konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220918/nilperi-sahinkayadan-burak-deniz-aciklamasi-hicbir-konusma-yapmayacagim-1061338928.html

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kavga, adana, yakalama kararı, oyuncu, nilperi şahinkaya, burak deniz