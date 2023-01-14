https://sputniknews.com.tr/20230114/nilperi-sahinkaya-burak-deniz-hakkinda-yakalama-karari-cikarilmasini-talep-etti-1065734434.html
Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti
Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendisine küfür ettiği ve kavga çıkardığı iddia edilen meslektaşı Burak Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T02:09+0300
2023-01-14T02:09+0300
2023-01-14T02:10+0300
yaşam
kavga
adana
yakalama kararı
oyuncu
nilperi şahinkaya
burak deniz
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Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında 15 Eylül’de yaşanan kavga nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli dilekçesinde Deniz’in 'kasten yaralama', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan' yargılanmasını talep etmişti.Konuyla ilgili Burak Deniz bir özür yazısı yayınlamış ancak Nilperi Şahinkaya bu özrü kabul etmeyerek şikayetinden vazgeçmemişti. Burak Deniz’in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği öğrenildi.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz’in avukatı Serdar Opak, müvekkilinin iş yoğunluğundan dolayı, yurt içi ve yurt dışı seyahatler yapması nedeniyle ifade vermeye gitmediğini söyledi. Nilperi Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli, Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.Ne olmuştu?Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in geçen gece gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edilmişti. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürülmüştü.29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’ne giden Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi gazetecilere açıklama yapmıştı. Şahinkaya, Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili olarak, “Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada bende ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220918/nilperi-sahinkayadan-burak-deniz-aciklamasi-hicbir-konusma-yapmayacagim-1061338928.html
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kavga, adana, yakalama kararı, oyuncu, nilperi şahinkaya, burak deniz
kavga, adana, yakalama kararı, oyuncu, nilperi şahinkaya, burak deniz
Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti
02:09 14.01.2023 (güncellendi: 02:10 14.01.2023) Abone ol
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendisine küfür ettiği ve kavga çıkardığı iddia edilen meslektaşı Burak Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında 15 Eylül’de yaşanan kavga nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli dilekçesinde Deniz’in 'kasten yaralama', 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan' yargılanmasını talep etmişti.
Konuyla ilgili Burak Deniz bir özür yazısı yayınlamış ancak Nilperi Şahinkaya bu özrü kabul etmeyerek şikayetinden vazgeçmemişti. Burak Deniz’in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği öğrenildi.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine
göre, Deniz’in avukatı Serdar Opak,
müvekkilinin iş yoğunluğundan dolayı, yurt içi ve yurt dışı seyahatler yapması nedeniyle ifade vermeye gitmediğini söyledi. Nilperi Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli,
Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Ne olmuştu?
Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in geçen gece gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edilmişti. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürülmüştü.
29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’ne giden Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi gazetecilere açıklama yapmıştı. Şahinkaya, Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili olarak, “Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada bende ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” diye konuşmuştu.