https://sputniknews.com.tr/20220918/nilperi-sahinkayadan-burak-deniz-aciklamasi-hicbir-konusma-yapmayacagim-1061338928.html
Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz açıklaması: Hiçbir konuşma yapmayacağım
Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz açıklaması: Hiçbir konuşma yapmayacağım
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendisine küfür ettiği ve kavga çıkardığı iddia edilen Burak Deniz ile ilgili, “Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan... 18.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-18T12:14+0300
2022-09-18T12:14+0300
2022-09-18T12:20+0300
oyuncu
yaşam
kavga
dava
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Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in önceki gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürüldü.Dün 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’ne gelen Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi gazetecilere açıklamalarda bulundu.'Avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz'Adana’yı çok sevdiğini belirten Şahinkaya, Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili, “Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada ben de ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” diye konuştu.Nilperi Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi ise kendilerinin çok iyi olduğunu ancak açıklamayı avukatları aracılığıyla yaptıklarını, olayla ilgili bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.
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oyuncu, kavga, dava
Nilperi Şahinkaya'dan Burak Deniz açıklaması: Hiçbir konuşma yapmayacağım
12:14 18.09.2022 (güncellendi: 12:20 18.09.2022) Abone ol
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendisine küfür ettiği ve kavga çıkardığı iddia edilen Burak Deniz ile ilgili, “Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” dedi.
Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in önceki gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürüldü.
Dün 29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni nedeniyle Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’ne gelen Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
'Avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz'
Adana’yı çok sevdiğini belirten Şahinkaya, Burak Deniz ile yaşadığı olayla ilgili, “Bu geceye katıldığım için çok mutluyum. Burada ben de ödül vereceğim. Adana’yı çok seviyorum. Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” diye konuştu.
Nilperi Şahinkaya’nın sevgilisi Emre Yusufi ise kendilerinin çok iyi olduğunu ancak açıklamayı avukatları aracılığıyla yaptıklarını, olayla ilgili bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.