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Napoli, Juventus'a gol yağdırdı
Napoli, Juventus'a gol yağdırdı
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, sahasında Juventus'u 5-1 yendi. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T01:56+0300
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spor
napoli
juventus
serie a
italya 1. futbol ligi (serie a)
futbol
gol
maç
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Serie A'nın 18. haftasının açılış maçında Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 14 ve 65. dakikalarda Victor Osimhen, 39. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 55. dakikada Amir Rrahmani, 72. dakikada Eljif Elmas attı.Juventus'un tek golünü 42. dakikada Angel Di Maria kaydetti.Bu sonuçla 47 puana ulaşan Napoli, liderliğini sürdürdü. Sekiz maç sonra kaybeden Juventus ise 37 puanda kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20230109/alanyaspor-trabzonspor-macinda-surpriz-skor-5-0-1065567435.html
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napoli, juventus, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), futbol, gol, maç
napoli, juventus, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), futbol, gol, maç

Napoli, Juventus'a gol yağdırdı

01:56 14.01.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIİtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, sahasında Juventus'u 5-1 yendi.
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, sahasında Juventus'u 5-1 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, sahasında Juventus'u 5-1 yendi.
Serie A'nın 18. haftasının açılış maçında Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 14 ve 65. dakikalarda Victor Osimhen, 39. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 55. dakikada Amir Rrahmani, 72. dakikada Eljif Elmas attı.
Juventus'un tek golünü 42. dakikada Angel Di Maria kaydetti.
Bu sonuçla 47 puana ulaşan Napoli, liderliğini sürdürdü. Sekiz maç sonra kaybeden Juventus ise 37 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
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