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https://sputniknews.com.tr/20230109/alanyaspor-trabzonspor-macinda-surpriz-skor-5-0-1065567435.html
Alanyaspor-Trabzonspor maçında sürpriz skor: 5-0
Alanyaspor-Trabzonspor maçında sürpriz skor: 5-0
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi. 09.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-09T22:52+0300
2023-01-09T22:52+0300
spor
alanyaspor
trabzonspor
süper lig
spor toto süper lig
maç
galibiyet
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Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lusamba'nın pasında topla ceza sahası içerisine giren Efecan Karaca, sol çaprazdan vurduğu şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.35. dakikada Trabzonspor'un kornerinde ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda, top kaleci Runarsson'da kaldı.37. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, topu Ahmed Hassan'a aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.45+7. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan geliştirdiği atakta Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine çevirdiği pası Ahmed Hassan, filelerle buluşturdu: 3-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.47. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Zinedine Ferhat’ın şutunda, top az farkla auta gitti.75. dakikada Alanyaspor dört farklı üstünlüğü yakaladı. Sağ çaprazdan Zinedine Ferhat'ın şutunda, top üst direk ve ardından kale çizgisi üzerinden geri döndü. Dönen topu takip eden Eduardo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.78. dakikada Alanyaspor farkı beşe çıkardı. Umut Güneş'in pasında ceza sahası arkasına sarkan Yusuf Özdemir'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 5-0.90+6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Eduardo'nun içeriye çevirdiği topu kontrol eden Umut Güneş'in şutunda, topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.Alanyaspor, karşılaşmayı 5-0 kazandı.
https://sputniknews.com.tr/20230108/galatasaray-deplasmanda-fenerbahceyi-3-0-maglup-etti-1065525916.html
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alanyaspor, trabzonspor, süper lig, spor toto süper lig, maç, galibiyet

Alanyaspor-Trabzonspor maçında sürpriz skor: 5-0

22:52 09.01.2023
© İHASpor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
© İHA
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lusamba'nın pasında topla ceza sahası içerisine giren Efecan Karaca, sol çaprazdan vurduğu şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.
35. dakikada Trabzonspor'un kornerinde ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda, top kaleci Runarsson'da kaldı.
37. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, topu Ahmed Hassan'a aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
45+7. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan geliştirdiği atakta Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine çevirdiği pası Ahmed Hassan, filelerle buluşturdu: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Zinedine Ferhat’ın şutunda, top az farkla auta gitti.
75. dakikada Alanyaspor dört farklı üstünlüğü yakaladı. Sağ çaprazdan Zinedine Ferhat'ın şutunda, top üst direk ve ardından kale çizgisi üzerinden geri döndü. Dönen topu takip eden Eduardo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.
78. dakikada Alanyaspor farkı beşe çıkardı. Umut Güneş'in pasında ceza sahası arkasına sarkan Yusuf Özdemir'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 5-0.
90+6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Eduardo'nun içeriye çevirdiği topu kontrol eden Umut Güneş'in şutunda, topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.
Alanyaspor, karşılaşmayı 5-0 kazandı.
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