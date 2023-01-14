Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230114/msb-firat-kalkani-harekati-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1065733514.html
MSB: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T01:30+0300
2023-01-14T01:30+0300
türkiye
fırat kalkanı harekatı
milli savunma bakanlığı (msb)
asker
şehit
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101621/03/1016210338_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a59e6d57268dc61e6f4542b2d5ec6c61.jpg
MSB tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20221226/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-bir-silah-arkadasimiz-sehit-olmustur-1065069819.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101621/03/1016210338_154:0:1023:652_1920x0_80_0_0_7fb0fb5e09efcd7a41188660a228b60e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fırat kalkanı harekatı, milli savunma bakanlığı (msb), asker, şehit, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
fırat kalkanı harekatı, milli savunma bakanlığı (msb), asker, şehit, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

MSB: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

01:30 14.01.2023
© Fotoğraf : AATürk askeri
Türk askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© Fotoğraf : AA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Selçuk Kurt’un yaşamını yitirdiğini açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde, 13 Ocak 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan Tnk. Uzm. Çvş. Selçuk KURT derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Türk askeri , TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2022
TÜRKİYE
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir silah arkadaşımız şehit olmuştur
26 Aralık 2022, 22:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала