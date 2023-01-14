https://sputniknews.com.tr/20230114/msb-firat-kalkani-harekati-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1065733514.html
MSB: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş... 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T01:30+0300
2023-01-14T01:30+0300
2023-01-14T01:30+0300
türkiye
fırat kalkanı harekatı
milli savunma bakanlığı (msb)
asker
şehit
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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MSB tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20221226/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-bir-silah-arkadasimiz-sehit-olmustur-1065069819.html
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fırat kalkanı harekatı, milli savunma bakanlığı (msb), asker, şehit, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
fırat kalkanı harekatı, milli savunma bakanlığı (msb), asker, şehit, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
MSB: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Selçuk Kurt’un yaşamını yitirdiğini açıkladı.
MSB tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde, 13 Ocak 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan Tnk. Uzm. Çvş. Selçuk KURT derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."