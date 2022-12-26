https://sputniknews.com.tr/20221226/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-bir-silah-arkadasimiz-sehit-olmustur-1065069819.html
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir silah arkadaşımız şehit olmuştur
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir silah arkadaşımız şehit olmuştur
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın şehit olduğunu duyurdu. 26.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-26T22:09+0300
2022-12-26T22:09+0300
2022-12-26T22:09+0300
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MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir silah arkadaşımız şehit olmuştur
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Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın şehit olduğunu duyurdu.