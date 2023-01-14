https://sputniknews.com.tr/20230114/misirda-3-bin-500-yil-oncesine-ait-bir-firavun-mezari-ortaya-cikarildi-1065754829.html
Mısır'da 3 bin 500 yıl öncesine ait bir firavun mezarı ortaya çıkarıldı
Mısır'da 3 bin 500 yıl öncesine ait bir firavun mezarı ortaya çıkarıldı
Mısır'ın güney kesimindeki Luksor kentinde 3 bin 500 yıl öncesine ait bir firavun mezarı buldu. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T22:03+0300
2023-01-14T22:03+0300
2023-01-14T22:05+0300
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mısır
mısır turizm ve tarihi eserler bakanlığı
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Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Cambridge Üniversitesi'ndeki Modern Devlet Araştırma Kurumu işbirliğinde oluşturulan Mısır-İngiliz ortak ekibi, Luksor'da yürüttüğü kazılar sırasında daha önce bilinmeyen bir firavun mezarı keşfetti.Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri "Bu keşfin önemi, şu ana kadar mezarda ele geçen ilk delillerin, mezarın Thutmose döneminden kalma olabileceğinden kaynaklanmaktadır" dedi.İngiliz arkeoloji ekibi başkanı Piers Lutherland, "Keşfedilen mezar, I. Thutmose dönemindeki kraliyet eşlerinden veya prenseslerinden birine ait olabilir ve bunların çok büyük bir kısmı şimdiye kadar ortaya çıkarılmamıştır" ifadelerini kullandı.Keşfin bulunduğu arkeolojik alanı denetleyen bir hükümet yetkilisi olan Muhsin Kamil, ortaya çıkarılan mezarın eski dönemlerde meydana gelen sel baskınları sonucu kötü bir durumda olduğunu kaydetti.Mısır ekibi başkanı Fethi Yasin de ekibin kazıların ve tüm mezarlığın arkeolojik belgelemesini sürdüreceğini, bunun da mezarlığın mimari planlamasının ve sanatsal unsurlarının daha net bir şekilde ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacağını söyledi.Firavun I. Thutmose, Antik Mısır'ın 18. Hanedanlığı dönemine hüküm sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20221208/misirda-yuz-yil-sonra-ilk-kez-mumya-portreleri-bulundu-1064332986.html
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mısır, mısır turizm ve tarihi eserler bakanlığı
mısır, mısır turizm ve tarihi eserler bakanlığı
Mısır'da 3 bin 500 yıl öncesine ait bir firavun mezarı ortaya çıkarıldı
22:03 14.01.2023 (güncellendi: 22:05 14.01.2023) Abone ol
Mısır'ın güney kesimindeki Luksor kentinde 3 bin 500 yıl öncesine ait bir firavun mezarı buldu.
Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Cambridge Üniversitesi'ndeki Modern Devlet Araştırma Kurumu işbirliğinde oluşturulan Mısır-İngiliz ortak ekibi, Luksor'da yürüttüğü kazılar sırasında daha önce bilinmeyen bir firavun mezarı keşfetti.
Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri "Bu keşfin önemi, şu ana kadar mezarda ele geçen ilk delillerin, mezarın Thutmose döneminden kalma olabileceğinden kaynaklanmaktadır" dedi.
İngiliz arkeoloji ekibi başkanı Piers Lutherland, "Keşfedilen mezar, I. Thutmose dönemindeki kraliyet eşlerinden veya prenseslerinden birine ait olabilir ve bunların çok büyük bir kısmı şimdiye kadar ortaya çıkarılmamıştır" ifadelerini kullandı.
Keşfin bulunduğu arkeolojik alanı denetleyen bir hükümet yetkilisi olan Muhsin Kamil, ortaya çıkarılan mezarın eski dönemlerde meydana gelen sel baskınları sonucu kötü bir durumda olduğunu kaydetti.
Mısır ekibi başkanı Fethi Yasin de ekibin kazıların ve tüm mezarlığın arkeolojik belgelemesini sürdüreceğini, bunun da mezarlığın mimari planlamasının ve sanatsal unsurlarının daha net bir şekilde ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacağını söyledi.
Firavun I. Thutmose, Antik Mısır'ın 18. Hanedanlığı dönemine hüküm sürdü.