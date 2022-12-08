Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221208/misirda-yuz-yil-sonra-ilk-kez-mumya-portreleri-bulundu-1064332986.html
Mısır'da yüzyıl sonra ilk kez mumya portreleri bulundu
Mısır'da yüzyıl sonra ilk kez mumya portreleri bulundu
Yüzyılı aşkın bir süredir ilk kez, Mısır'da yaşamış antik insanların canlı oldukları hallerini betimleyen mumya portreleri bulundu. 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T12:49+0300
2022-12-08T12:57+0300
yaşam
mısır
mumya
portre
arkeoloji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064333766_0:73:1626:988_1920x0_80_0_0_b4d89be62539979180d2ba7a8782ef97.png
Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı, arkeologların yaptığı kazılarda oldukça nadir mumya portrelerinden oluşan bir koleksiyon keşfedildiğini duyurdu.Portrelerin, Cerza arkeeolojik kazı alanındaki bir mezarlığın parçası olan ve Batlamyus-Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen bir yer altı mezar yapısı içerisinde keşfedildiği kaydedildi.Mumya portreleri nedir?Mumya portreleri, Mısır'da yaklaşık M.Ö. 1. yüzyıl ve M.S. 1. yüzyıl arasında Greko-Roman döneminde öldükten sonra mumyalanacak olan bir kişinin halen hayattayken ahşap bir tablo üzerine resmedilen portreleri olarak biliniyor.Kazı çalışmalarını yürüten Dr. Cihad Basım'a göre çeşitli stillerde hazırlanmış tabutlara ilişik halde bulunan portrelerde kimi mumyalar insan formunda, kimileri ise üçgen çatılı Yunan tarzında resmediliyor.Portreler genellikle gerçekçiliği ve güzellikleri ile dikkat çekiyor. Araştırmacılar tablolardaki detayları kullanarak söz konusu dönemdeki nörolojik hastalıkları teşhis edebiliyor ve daha sonra mumyalar üzerinde yapılan araştırmalarla bu bulguları doğruluyor. Portrelerde kimi zaman mumyanın üzerinde bulunan mücevherler de resmedilmiş oluyor.Orta Mısır Antikaları Genel Müdürü Dr. Adil Okaşa, son yüzyılda bir ilk olma özelliği taşıyan keşfin önemine dikkat çekerek, bundan önceki son mumya portrelerinin 115 yıl önce İngiliz arkeolog Sir Flinders Petrie tarafından Fayum bölgesinde bulunduğunu kaydetti.Diğer önemli keşiflerAntik yapı içerisinde bulunan diğer keşifler arasında Yunan tanrıçası Isis ve Afrodit'in çömlek heykellerinin yanı sıra Demotik ve Yunan harfleriyle yazılmış, esas olarak o dönemde bölge sakinlerinin sosyal, ekonomik ve dini koşullarını anlatan bir dizi papirüs de yer alıyor.Arkeolojik kazı alanındaki keşifler aynı zamanda söz konusu dönemde toplumdaki katmanlara da ışık tutuyor. Zira mumyanın gömülme kalitesi ve özellikle mumyalama işlemi, ölen kişinin ekonomik düzeyini net bir şekilde tasvir ediyor.Cerza köyü M.Ö. 3. yüzyılda Kral Ptolemy 2. Philadelphius döneminde gıda arzını güvence altına almayı amaçlayan bir tarımsal ıslah projesinin parçası olarak inşa edilmiş. Bölgede keşfedilen kalıntılar, köyün sakinleri arasında Mısırlıların yanı sıra, Yunanların da yer aldığını gösteriyor.Dr. Okaşa'ya göre mumya portrelerinin dikkat çekici keşfi, ilk olarak 2016 yılında arkeolojik projesine başlanan alanda gerçekleştirilen onuncu kazıda yapıldı.
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064333766_107:0:1520:1060_1920x0_80_0_0_1a7ea2a34ab67811bc9ed93932ae88b6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mısır, mumya, portre, arkeoloji
mısır, mumya, portre, arkeoloji

Mısır'da yüzyıl sonra ilk kez mumya portreleri bulundu

12:49 08.12.2022 (güncellendi: 12:57 08.12.2022)
© Sputnik / Orta Mısır Antikaları Genel MüdürlüğüYüzyılı aşkın bir süredir ilk kez, Mısır'da yaşamış antik insanların canlı oldukları hallerini betimleyen mumya portreleri bulundu.
Yüzyılı aşkın bir süredir ilk kez, Mısır'da yaşamış antik insanların canlı oldukları hallerini betimleyen mumya portreleri bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© Sputnik / Orta Mısır Antikaları Genel Müdürlüğü
Abone olTelegram
Yüzyılı aşkın bir süredir ilk kez, Mısır'da yaşamış antik insanların canlı oldukları hallerini betimleyen mumya portreleri bulundu.
Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı, arkeologların yaptığı kazılarda oldukça nadir mumya portrelerinden oluşan bir koleksiyon keşfedildiğini duyurdu.
Portrelerin, Cerza arkeeolojik kazı alanındaki bir mezarlığın parçası olan ve Batlamyus-Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen bir yer altı mezar yapısı içerisinde keşfedildiği kaydedildi.

Mumya portreleri nedir?

Mumya portreleri, Mısır'da yaklaşık M.Ö. 1. yüzyıl ve M.S. 1. yüzyıl arasında Greko-Roman döneminde öldükten sonra mumyalanacak olan bir kişinin halen hayattayken ahşap bir tablo üzerine resmedilen portreleri olarak biliniyor.
Kazı çalışmalarını yürüten Dr. Cihad Basım'a göre çeşitli stillerde hazırlanmış tabutlara ilişik halde bulunan portrelerde kimi mumyalar insan formunda, kimileri ise üçgen çatılı Yunan tarzında resmediliyor.
© Sputnik / Orta Mısır Antikaları Genel MüdürlüğüMumya portreleri, Mısır'da yaklaşık M.Ö. 1. yüzyıl ve M.S. 1. yüzyıl arasında Greko-Roman döneminde öldükten sonra mumyalanacak olan bir kişinin halen hayattayken ahşap bir tablo üzerine resmedilen portreleri olarak biliniyor.
Mumya portreleri, Mısır'da yaklaşık M.Ö. 1. yüzyıl ve M.S. 1. yüzyıl arasında Greko-Roman döneminde öldükten sonra mumyalanacak olan bir kişinin halen hayattayken ahşap bir tablo üzerine resmedilen portreleri olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
Mumya portreleri, Mısır'da yaklaşık M.Ö. 1. yüzyıl ve M.S. 1. yüzyıl arasında Greko-Roman döneminde öldükten sonra mumyalanacak olan bir kişinin halen hayattayken ahşap bir tablo üzerine resmedilen portreleri olarak biliniyor.
© Sputnik / Orta Mısır Antikaları Genel Müdürlüğü
Portreler genellikle gerçekçiliği ve güzellikleri ile dikkat çekiyor. Araştırmacılar tablolardaki detayları kullanarak söz konusu dönemdeki nörolojik hastalıkları teşhis edebiliyor ve daha sonra mumyalar üzerinde yapılan araştırmalarla bu bulguları doğruluyor.
Portrelerde kimi zaman mumyanın üzerinde bulunan mücevherler de resmedilmiş oluyor.
Orta Mısır Antikaları Genel Müdürü Dr. Adil Okaşa, son yüzyılda bir ilk olma özelliği taşıyan keşfin önemine dikkat çekerek, bundan önceki son mumya portrelerinin 115 yıl önce İngiliz arkeolog Sir Flinders Petrie tarafından Fayum bölgesinde bulunduğunu kaydetti.

Diğer önemli keşifler

Antik yapı içerisinde bulunan diğer keşifler arasında Yunan tanrıçası Isis ve Afrodit'in çömlek heykellerinin yanı sıra Demotik ve Yunan harfleriyle yazılmış, esas olarak o dönemde bölge sakinlerinin sosyal, ekonomik ve dini koşullarını anlatan bir dizi papirüs de yer alıyor.
Arkeolojik kazı alanındaki keşifler aynı zamanda söz konusu dönemde toplumdaki katmanlara da ışık tutuyor. Zira mumyanın gömülme kalitesi ve özellikle mumyalama işlemi, ölen kişinin ekonomik düzeyini net bir şekilde tasvir ediyor.
Cerza köyü M.Ö. 3. yüzyılda Kral Ptolemy 2. Philadelphius döneminde gıda arzını güvence altına almayı amaçlayan bir tarımsal ıslah projesinin parçası olarak inşa edilmiş. Bölgede keşfedilen kalıntılar, köyün sakinleri arasında Mısırlıların yanı sıra, Yunanların da yer aldığını gösteriyor.
Dr. Okaşa'ya göre mumya portrelerinin dikkat çekici keşfi, ilk olarak 2016 yılında arkeolojik projesine başlanan alanda gerçekleştirilen onuncu kazıda yapıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала