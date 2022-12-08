https://sputniknews.com.tr/20221208/misirda-yuz-yil-sonra-ilk-kez-mumya-portreleri-bulundu-1064332986.html

Mısır'da yüzyıl sonra ilk kez mumya portreleri bulundu

Mısır'da yüzyıl sonra ilk kez mumya portreleri bulundu

Yüzyılı aşkın bir süredir ilk kez, Mısır'da yaşamış antik insanların canlı oldukları hallerini betimleyen mumya portreleri bulundu. 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T12:49+0300

2022-12-08T12:49+0300

2022-12-08T12:57+0300

yaşam

mısır

mumya

portre

arkeoloji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064333766_0:73:1626:988_1920x0_80_0_0_b4d89be62539979180d2ba7a8782ef97.png

Mısır Turizm ve Antikalar Bakanlığı, arkeologların yaptığı kazılarda oldukça nadir mumya portrelerinden oluşan bir koleksiyon keşfedildiğini duyurdu.Portrelerin, Cerza arkeeolojik kazı alanındaki bir mezarlığın parçası olan ve Batlamyus-Roma dönemlerine ait olduğu tahmin edilen bir yer altı mezar yapısı içerisinde keşfedildiği kaydedildi.Mumya portreleri nedir?Mumya portreleri, Mısır'da yaklaşık M.Ö. 1. yüzyıl ve M.S. 1. yüzyıl arasında Greko-Roman döneminde öldükten sonra mumyalanacak olan bir kişinin halen hayattayken ahşap bir tablo üzerine resmedilen portreleri olarak biliniyor.Kazı çalışmalarını yürüten Dr. Cihad Basım'a göre çeşitli stillerde hazırlanmış tabutlara ilişik halde bulunan portrelerde kimi mumyalar insan formunda, kimileri ise üçgen çatılı Yunan tarzında resmediliyor.Portreler genellikle gerçekçiliği ve güzellikleri ile dikkat çekiyor. Araştırmacılar tablolardaki detayları kullanarak söz konusu dönemdeki nörolojik hastalıkları teşhis edebiliyor ve daha sonra mumyalar üzerinde yapılan araştırmalarla bu bulguları doğruluyor. Portrelerde kimi zaman mumyanın üzerinde bulunan mücevherler de resmedilmiş oluyor.Orta Mısır Antikaları Genel Müdürü Dr. Adil Okaşa, son yüzyılda bir ilk olma özelliği taşıyan keşfin önemine dikkat çekerek, bundan önceki son mumya portrelerinin 115 yıl önce İngiliz arkeolog Sir Flinders Petrie tarafından Fayum bölgesinde bulunduğunu kaydetti.Diğer önemli keşiflerAntik yapı içerisinde bulunan diğer keşifler arasında Yunan tanrıçası Isis ve Afrodit'in çömlek heykellerinin yanı sıra Demotik ve Yunan harfleriyle yazılmış, esas olarak o dönemde bölge sakinlerinin sosyal, ekonomik ve dini koşullarını anlatan bir dizi papirüs de yer alıyor.Arkeolojik kazı alanındaki keşifler aynı zamanda söz konusu dönemde toplumdaki katmanlara da ışık tutuyor. Zira mumyanın gömülme kalitesi ve özellikle mumyalama işlemi, ölen kişinin ekonomik düzeyini net bir şekilde tasvir ediyor.Cerza köyü M.Ö. 3. yüzyılda Kral Ptolemy 2. Philadelphius döneminde gıda arzını güvence altına almayı amaçlayan bir tarımsal ıslah projesinin parçası olarak inşa edilmiş. Bölgede keşfedilen kalıntılar, köyün sakinleri arasında Mısırlıların yanı sıra, Yunanların da yer aldığını gösteriyor.Dr. Okaşa'ya göre mumya portrelerinin dikkat çekici keşfi, ilk olarak 2016 yılında arkeolojik projesine başlanan alanda gerçekleştirilen onuncu kazıda yapıldı.

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mısır, mumya, portre, arkeoloji