https://sputniknews.com.tr/20230114/manchester-united-wout-weghorstu-kiraladi-1065733302.html

Manchester United, Wout Weghorst'u kiraladı

Manchester United, Wout Weghorst'u kiraladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Burnley'den Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

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spor

wout weghorst

manchester united

kiralama

futbol

beşiktaş

burnley

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Manchester United yönetiminden yapılan açıklamada, Wout Weghorst'un Haziran 2023'e kadar kiralandığı belirtildi.Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, 2022'de Burnley'ye transfer olmuştu. Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, Burnley tarafından erken sonlandırılmıştı.Siyah-beyazlılarda 18 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230112/besiktasta-weghorstun-sozlesmesi-feshedildi-1065665592.html

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wout weghorst, manchester united, kiralama, futbol, beşiktaş, burnley