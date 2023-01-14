https://sputniknews.com.tr/20230114/manchester-united-wout-weghorstu-kiraladi-1065733302.html
Manchester United, Wout Weghorst'u kiraladı
Manchester United, Wout Weghorst'u kiraladı
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Burnley'den Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T01:23+0300
2023-01-14T01:23+0300
2023-01-14T01:23+0300
spor
wout weghorst
manchester united
kiralama
futbol
beşiktaş
burnley
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Manchester United yönetiminden yapılan açıklamada, Wout Weghorst'un Haziran 2023'e kadar kiralandığı belirtildi.Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, 2022'de Burnley'ye transfer olmuştu. Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, Burnley tarafından erken sonlandırılmıştı.Siyah-beyazlılarda 18 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230112/besiktasta-weghorstun-sozlesmesi-feshedildi-1065665592.html
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wout weghorst, manchester united, kiralama, futbol, beşiktaş, burnley
wout weghorst, manchester united, kiralama, futbol, beşiktaş, burnley
Manchester United, Wout Weghorst'u kiraladı
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Burnley'den Hollandalı forvet Wout Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Manchester United yönetiminden yapılan açıklamada, Wout Weghorst'un Haziran 2023'e kadar kiralandığı belirtildi.
Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, 2022'de Burnley'ye transfer olmuştu. Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, Burnley tarafından erken sonlandırılmıştı.
Siyah-beyazlılarda 18 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetti.