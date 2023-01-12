https://sputniknews.com.tr/20230112/besiktasta-weghorstun-sozlesmesi-feshedildi-1065665592.html
Beşiktaş'ta Weghorst'un sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş'ta Weghorst'un sözleşmesi feshedildi
Wout Weghorst, Beşiktaş ile yollarını ayırdı. Eşyalarını toplayan Hollandalı golcü, İstanbul'dan ayrılıp Manchester'a gidecek 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T11:30+0300
2023-01-12T11:30+0300
2023-01-12T12:17+0300
wout weghorst
beşiktaş
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Beşiktaş, Wout Weghorst ile yollarını ayırdı.Hollandalı futbolcunun ayrılığı sonrası siyah-beyazlı ekibin kasasına 3 milyon euro girecek.Beşiktaş'ta Weghorst'un ayrılığının ardından tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi.Siyah-beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini feshetmek üzere olan eski golcüsü için temaslarını sıklaştırdı.
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wout weghorst, beşiktaş
Beşiktaş'ta Weghorst'un sözleşmesi feshedildi
11:30 12.01.2023 (güncellendi: 12:17 12.01.2023) Abone ol
Wout Weghorst, Beşiktaş ile yollarını ayırdı. Eşyalarını toplayan Hollandalı golcü, İstanbul'dan ayrılıp Manchester'a gidecek
Beşiktaş, Wout Weghorst ile yollarını ayırdı.
Hollandalı futbolcunun ayrılığı sonrası siyah-beyazlı ekibin kasasına 3 milyon euro girecek.
Beşiktaş'ta Weghorst'un ayrılığının ardından tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi.
Siyah-beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini feshetmek üzere olan eski golcüsü için temaslarını sıklaştırdı.