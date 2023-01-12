https://sputniknews.com.tr/20230112/besiktasta-weghorstun-sozlesmesi-feshedildi-1065665592.html

Beşiktaş'ta Weghorst'un sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta Weghorst'un sözleşmesi feshedildi

Wout Weghorst, Beşiktaş ile yollarını ayırdı. Eşyalarını toplayan Hollandalı golcü, İstanbul'dan ayrılıp Manchester'a gidecek 12.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-12T11:30+0300

2023-01-12T11:30+0300

2023-01-12T12:17+0300

wout weghorst

beşiktaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065634556_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f79df51d2b958c27cf7cc4bb346892bf.jpg

Beşiktaş, Wout Weghorst ile yollarını ayırdı.Hollandalı futbolcunun ayrılığı sonrası siyah-beyazlı ekibin kasasına 3 milyon euro girecek.Beşiktaş'ta Weghorst'un ayrılığının ardından tüm gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi.Siyah-beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini feshetmek üzere olan eski golcüsü için temaslarını sıklaştırdı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

wout weghorst, beşiktaş