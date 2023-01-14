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Ankara'da kargo çalışanları darp edildi
Ankara'da kargo çalışanları darp edildi
Ankara’nın Sincan ilçesinde kargolarının gelmediğini iddia eden çevre esnafı MNG Kargo çalışanlarını darp etti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T00:35+0300
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türkiye
mng kargo
darp
ankara
sincan
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Alınan bilgiye göre, Ankara Sincan Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde bulunan esnaf MNG Kargo önünde toplanarak kargolarının neden gelmediğini sordu. Kargo çalışanlarının tepkisiyle karşılaşan çevre esnafı tartışmaya başladı. MNG kargo çalışanları ile çevre esnafı arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kargo müdürünü aralarına alan çevre esnafı darp etti. Gündüz saatlerinde meydana gelen olay kameraya saniye saniye yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20221215/ptt-subesinde-guvenlik-gorevlisi-kargo-sefini-oldurdu-1064627826.html
türkiye
ankara
sincan
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mng kargo, darp, ankara, sincan, video
mng kargo, darp, ankara, sincan, video

Ankara'da kargo çalışanları darp edildi

00:35 14.01.2023 (güncellendi: 00:38 14.01.2023)
© İHAAnkara’nın Sincan ilçesinde kargolarının gelmediğini iddia eden çevre esnafı MNG Kargo çalışanlarını darp etti.
Ankara’nın Sincan ilçesinde kargolarının gelmediğini iddia eden çevre esnafı MNG Kargo çalışanlarını darp etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© İHA
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Ankara’nın Sincan ilçesinde kargolarının gelmediğini iddia eden çevre esnafı MNG Kargo çalışanlarını darp etti.
Alınan bilgiye göre, Ankara Sincan Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde bulunan esnaf MNG Kargo önünde toplanarak kargolarının neden gelmediğini sordu.
Kargo çalışanlarının tepkisiyle karşılaşan çevre esnafı tartışmaya başladı. MNG kargo çalışanları ile çevre esnafı arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
Kargo müdürünü aralarına alan çevre esnafı darp etti. Gündüz saatlerinde meydana gelen olay kameraya saniye saniye yansıdı.
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