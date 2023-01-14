https://sputniknews.com.tr/20230114/ankarada-kargo-calisanlari-darp-edildi-1065732207.html

Ankara'da kargo çalışanları darp edildi

Ankara'da kargo çalışanları darp edildi

Ankara’nın Sincan ilçesinde kargolarının gelmediğini iddia eden çevre esnafı MNG Kargo çalışanlarını darp etti. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

mng kargo

darp

ankara

sincan

video

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Alınan bilgiye göre, Ankara Sincan Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde bulunan esnaf MNG Kargo önünde toplanarak kargolarının neden gelmediğini sordu. Kargo çalışanlarının tepkisiyle karşılaşan çevre esnafı tartışmaya başladı. MNG kargo çalışanları ile çevre esnafı arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kargo müdürünü aralarına alan çevre esnafı darp etti. Gündüz saatlerinde meydana gelen olay kameraya saniye saniye yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20221215/ptt-subesinde-guvenlik-gorevlisi-kargo-sefini-oldurdu-1064627826.html

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ankara

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mng kargo, darp, ankara, sincan, video