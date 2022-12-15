https://sputniknews.com.tr/20221215/ptt-subesinde-guvenlik-gorevlisi-kargo-sefini-oldurdu-1064627826.html

PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü

PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü

Ankara'da PTT şubesinde güvenlik görevlisi, tartıştığı kargo şefini tabanca ile öldürdü. Cinayet sonrası kaçan güvenlik görevlisi yakalanıp gözaltına alındı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T15:03+0300

2022-12-15T15:03+0300

2022-12-15T15:03+0300

türkiye

ptt

cinayet

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0f/1064627658_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_e506432f2ecf06ecbe51593ef2aa1e8e.jpg

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü. Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi.Güvenlik görevlisi Hurşit K. (35), şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet Koç (45) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda Hurşit K., Koç'a tabanca ile ateş etti. Koç, kanlar içinde yere yığılırken, Hurşit K. kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.Mehmet Koç'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221205/ankarada-kadin-cinayeti-yol-kenarinda-cesedi-bulundu-2-supheli-gozaltinda-1064152671.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ptt, cinayet, ankara