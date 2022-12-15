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PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü
PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü
Ankara'da PTT şubesinde güvenlik görevlisi, tartıştığı kargo şefini tabanca ile öldürdü. Cinayet sonrası kaçan güvenlik görevlisi yakalanıp gözaltına alındı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü. Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi.Güvenlik görevlisi Hurşit K. (35), şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet Koç (45) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda Hurşit K., Koç'a tabanca ile ateş etti. Koç, kanlar içinde yere yığılırken, Hurşit K. kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.Mehmet Koç'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/ankarada-kadin-cinayeti-yol-kenarinda-cesedi-bulundu-2-supheli-gozaltinda-1064152671.html
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ptt, cinayet, ankara
ptt, cinayet, ankara

PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü

15:03 15.12.2022
© DHAPTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü
PTT şubesinde güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© DHA
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Ankara'da PTT şubesinde güvenlik görevlisi, tartıştığı kargo şefini tabanca ile öldürdü. Cinayet sonrası kaçan güvenlik görevlisi yakalanıp gözaltına alındı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde, güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü. Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi.
Güvenlik görevlisi Hurşit K. (35), şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet Koç (45) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda Hurşit K., Koç'a tabanca ile ateş etti. Koç, kanlar içinde yere yığılırken, Hurşit K. kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Koç'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
cinayet, polis, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
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