https://sputniknews.com.tr/20230114/abd-donanmasina-ait-uss-roosevelt-savas-gemisi-estonyaya-geldi-1065755073.html

ABD Donanması’na ait USS Roosevelt savaş gemisi Estonya’ya geldi

ABD Donanması’na ait USS Roosevelt savaş gemisi Estonya’ya geldi

ABD’nin Estonya Büyükelçiliği, USS Roosevelt muhrip gemisinin başkent Tallinn’i ziyaret ettiğini duyurdu. 14.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-14T22:08+0300

2023-01-14T22:08+0300

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ABD’nin Estonya Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, USS Roosevelt’i Tallinn Limanı’nda ağırlamaktan memnuniyet duyuyor. Muhrip, yakıt ve gıda ikmali için Tallinn’e planlı ziyarette bulunuyor, denizciler şehri ziyaret etme fırsatına sahip olacak” ifadelerine yer verildi.Arleigh Burke sınıfı bir muhrip gemi olan USS Roosevelt, Aegis güdümlü füze sistemi ile donatıldı. Açıklamada, gemi mürettebatının 250 kişiden oluştuğu belirtildi.

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