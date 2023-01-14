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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230114/abd-donanmasina-ait-uss-roosevelt-savas-gemisi-estonyaya-geldi-1065755073.html
ABD Donanması’na ait USS Roosevelt savaş gemisi Estonya’ya geldi
ABD Donanması’na ait USS Roosevelt savaş gemisi Estonya’ya geldi
ABD’nin Estonya Büyükelçiliği, USS Roosevelt muhrip gemisinin başkent Tallinn’i ziyaret ettiğini duyurdu. 14.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-14T22:08+0300
2023-01-14T22:08+0300
ukrayna krizi
uss roosevelt
estonya
abd
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ABD’nin Estonya Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, USS Roosevelt’i Tallinn Limanı’nda ağırlamaktan memnuniyet duyuyor. Muhrip, yakıt ve gıda ikmali için Tallinn’e planlı ziyarette bulunuyor, denizciler şehri ziyaret etme fırsatına sahip olacak” ifadelerine yer verildi.Arleigh Burke sınıfı bir muhrip gemi olan USS Roosevelt, Aegis güdümlü füze sistemi ile donatıldı. Açıklamada, gemi mürettebatının 250 kişiden oluştuğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221209/letonya-baltik-ulkeleri-himars-sistemleri-satin-almak-icin-birlikte-calisiyor-1064397548.html
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uss roosevelt, estonya, abd
uss roosevelt, estonya, abd

ABD Donanması’na ait USS Roosevelt savaş gemisi Estonya’ya geldi

22:08 14.01.2023
© AP Photo / Nathan LairdUSS Theodore Roosevelt
USS Theodore Roosevelt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Nathan Laird
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ABD’nin Estonya Büyükelçiliği, USS Roosevelt muhrip gemisinin başkent Tallinn’i ziyaret ettiğini duyurdu.
ABD’nin Estonya Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, USS Roosevelt’i Tallinn Limanı’nda ağırlamaktan memnuniyet duyuyor. Muhrip, yakıt ve gıda ikmali için Tallinn’e planlı ziyarette bulunuyor, denizciler şehri ziyaret etme fırsatına sahip olacak” ifadelerine yer verildi.
Arleigh Burke sınıfı bir muhrip gemi olan USS Roosevelt, Aegis güdümlü füze sistemi ile donatıldı. Açıklamada, gemi mürettebatının 250 kişiden oluştuğu belirtildi.
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