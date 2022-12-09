https://sputniknews.com.tr/20221209/letonya-baltik-ulkeleri-himars-sistemleri-satin-almak-icin-birlikte-calisiyor-1064397548.html
Letonya: Baltık ülkeleri, HIMARS sistemleri satın almak için birlikte çalışıyor
Letonya: Baltık ülkeleri, HIMARS sistemleri satın almak için birlikte çalışıyor
Letonya Başbakanı Karins, Baltık ülkelerinin HIMARS sistemleri satın almak için birlikte çalıştıklarını belirtti. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T22:25+0300
2022-12-09T22:25+0300
2022-12-09T22:25+0300
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Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Litvanyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla Riga'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Baltık ülkelerinin şu anda ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri satın almak için birlikte çalıştığını söyledi.Karins, “Önümüzdeki yıl Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesini göz önüne alarak, şimdiye kadar yaptığımız gibi, mümkün olan yerlerde ortak alımlar yapmaya devam etmeliyiz. Şu anda HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinin satın alınması konusunda birlikte çalışıyoruz ve bireysel ve kollektif güvenliğimizi sağlamak için çabalarımızı etkin bir şekilde birleştirebileceğimizin başka yollar da aramaya devam edeceğiz” dedi.Karins ayrıca, Baltık ülkelerinin her birindeki ittifak birliklerinin varlığının kalıcı olarak konuşlandırılmış tugay seviyesine çıkarılmasına karar verilen Madrid'deki NATO zirvesinde varılan anlaşmaların uygulanmasını sağlayarak NATO müttefikleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
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litvanya, himars, baltık denizi
litvanya, himars, baltık denizi
Letonya: Baltık ülkeleri, HIMARS sistemleri satın almak için birlikte çalışıyor
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Letonya Başbakanı Karins, Baltık ülkelerinin HIMARS sistemleri satın almak için birlikte çalıştıklarını belirtti.
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Litvanyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla Riga'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Baltık ülkelerinin şu anda ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri satın almak için birlikte çalıştığını söyledi.
Karins, “Önümüzdeki yıl Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesini göz önüne alarak, şimdiye kadar yaptığımız gibi, mümkün olan yerlerde ortak alımlar yapmaya devam etmeliyiz. Şu anda HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinin satın alınması konusunda birlikte çalışıyoruz ve bireysel ve kollektif güvenliğimizi sağlamak için çabalarımızı etkin bir şekilde birleştirebileceğimizin başka yollar da aramaya devam edeceğiz” dedi.
Karins ayrıca, Baltık ülkelerinin her birindeki ittifak birliklerinin varlığının kalıcı olarak konuşlandırılmış tugay seviyesine çıkarılmasına karar verilen Madrid'deki NATO zirvesinde varılan anlaşmaların uygulanmasını sağlayarak NATO müttefikleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.