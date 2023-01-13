https://sputniknews.com.tr/20230113/ukrayna-silahli-kuvvetleri-berdyanskta-teror-saldirisi-duzenledi-1065728292.html
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Berdyansk'ta terör saldırısı düzenledi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Berdyansk'ta terör saldırısı düzenledi
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye bölgesinin güneyindeki Berdyansk kentinde terör eylemi gerçekleştirdiği, Bölge İdare Başkanı Aleksey Kiçigin’in... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T22:51+0300
2023-01-13T22:51+0300
2023-01-13T22:51+0300
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Ukrayna'nın Zaporojye bölgesinin güneyindeki Berdyansk kentinde Ukrayna istihbarat servisleri tarafından bir terör saldırısı düzenlendi. Kiçigina bölge idaresi başkanının otomobili havaya uçuruldu. Kent idaresi yetkilileri bölge başkanının zarar görmediğini bildirdi. Bölge idaresinin Telegram kanalından yapılan açıklamasında “Ukrayna istihbarat servisleri, Berdyansk bölgesinin askeri-sivil idaresi başkanı Aleksey Kiçigin'in otomobilini havaya uçurarak terör eylemi gerçekleştirdi” denildiKiçigin’in otomobilin altına yerleştirilen bombayı zamanında farkederek olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca, askeri faaliyetlerle hiçbir ilgisi olmayan sivil yetkiliye karşı gerçekleştirilen başarısız insanlık dışı eylemin Berdyansk bölgesindeki askeri-sivil yönetimin çalışmalarını hiçbir şekilde etkilemeyeceği vurgusu yapıldı.
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ukrayna, zaporojye, ukrayna krizi
ukrayna, zaporojye, ukrayna krizi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Berdyansk'ta terör saldırısı düzenledi
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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye bölgesinin güneyindeki Berdyansk kentinde terör eylemi gerçekleştirdiği, Bölge İdare Başkanı Aleksey Kiçigin’in otomobilinin havaya uçurulduğu bildirildi.
Ukrayna'nın Zaporojye bölgesinin güneyindeki Berdyansk kentinde Ukrayna istihbarat servisleri tarafından bir terör saldırısı düzenlendi.
Kiçigina bölge idaresi başkanının otomobili havaya uçuruldu. Kent idaresi yetkilileri bölge başkanının zarar görmediğini bildirdi.
Bölge idaresinin Telegram kanalından yapılan açıklamasında “Ukrayna istihbarat servisleri, Berdyansk bölgesinin askeri-sivil idaresi başkanı Aleksey Kiçigin'in otomobilini havaya uçurarak terör eylemi gerçekleştirdi” denildi
Kiçigin’in otomobilin altına yerleştirilen bombayı zamanında farkederek olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, askeri faaliyetlerle hiçbir ilgisi olmayan sivil yetkiliye karşı gerçekleştirilen başarısız insanlık dışı eylemin Berdyansk bölgesindeki askeri-sivil yönetimin çalışmalarını hiçbir şekilde etkilemeyeceği vurgusu yapıldı.