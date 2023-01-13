https://sputniknews.com.tr/20230113/tuzlada-dogalgaz-borusu-patladi-1065714712.html
Tuzla'da doğalgaz borusu patladı
Tuzla'da doğalgaz borusu patladı
İstanbul Tuzla'da İSKİ ekipleri tarafından kazı çalışması yapılan alanda doğalgaz borusu patladı. Çalışmanın yakınında bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T14:34+0300
2023-01-13T14:34+0300
2023-01-13T14:34+0300
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tuzla
patlama
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Tuzla Tepeören Mahallesi Tepeviran Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ tarafından kazı çalışması yapıldığı esnada doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte kazı alanına yakın bir noktada bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu'nda yangın çıktı. Sokak içerisinde park halinde bulunan bir kamyonet de alevlere teslim oldu. Yaşanan olayda bir İSKİ personeli yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ekipleri sokak içerisinde çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230105/aydinda-8-kisinin-oldugu-restoran-patlamasinda-tutuklu-saniklarin-ifadeleri-ortaya-cikti-1065426753.html
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Tuzla'da doğalgaz borusu patladı
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İstanbul Tuzla'da İSKİ ekipleri tarafından kazı çalışması yapılan alanda doğalgaz borusu patladı. Çalışmanın yakınında bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu ve bir kamyonet yandı. Olayda bir İSKİ personeli de yaralandı.
Tuzla Tepeören Mahallesi Tepeviran Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi.
İddiaya göre, İSKİ tarafından kazı çalışması yapıldığı esnada doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte kazı alanına yakın bir noktada bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu'nda yangın çıktı.
Sokak içerisinde park halinde bulunan bir kamyonet de alevlere teslim oldu. Yaşanan olayda bir İSKİ personeli yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti.
Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ekipleri sokak içerisinde çalışma başlattı.