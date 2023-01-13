https://sputniknews.com.tr/20230113/tuzlada-dogalgaz-borusu-patladi-1065714712.html

Tuzla'da doğalgaz borusu patladı

Tuzla'da doğalgaz borusu patladı

İstanbul Tuzla'da İSKİ ekipleri tarafından kazı çalışması yapılan alanda doğalgaz borusu patladı. Çalışmanın yakınında bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T14:34+0300

2023-01-13T14:34+0300

2023-01-13T14:34+0300

türkiye

istanbul

tuzla

patlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065714526_0:511:1080:1119_1920x0_80_0_0_a0e3b7021aa76e39ae16c57769b162a9.jpg

Tuzla Tepeören Mahallesi Tepeviran Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ tarafından kazı çalışması yapıldığı esnada doğalgaz borusu patladı. Patlamayla birlikte kazı alanına yakın bir noktada bulunan AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu'nda yangın çıktı. Sokak içerisinde park halinde bulunan bir kamyonet de alevlere teslim oldu. Yaşanan olayda bir İSKİ personeli yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ekipleri sokak içerisinde çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230105/aydinda-8-kisinin-oldugu-restoran-patlamasinda-tutuklu-saniklarin-ifadeleri-ortaya-cikti-1065426753.html

türkiye

istanbul

tuzla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, tuzla, patlama