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https://sputniknews.com.tr/20230105/aydinda-8-kisinin-oldugu-restoran-patlamasinda-tutuklu-saniklarin-ifadeleri-ortaya-cikti-1065426753.html
Aydın'da 8 kişinin öldüğü restoran patlamasında, tutuklu sanıkların ifadeleri ortaya çıktı
Aydın'da 8 kişinin öldüğü restoran patlamasında, tutuklu sanıkların ifadeleri ortaya çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin tutuklanan şüpheliler, olayda... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T17:23+0300
2023-01-05T17:24+0300
yaşam
aydın
patlama
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Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş yeri sahibi H.Y. tüp bayisi sahibi A.B. tüpü değiştiren M.B. ve değiştirme işlemine yardımcı olan H.P'nin ifadelerine ulaşıldı.Olay günü yeni bir tüp alarak iş yerine gittiğini, bu sırada yolda gördüğü arkadaşı H.P'den yardım istediğini kaydeden M.B. birlikte iş yerine giderek tüpleri değiştirmek için çalışmaya başladıklarını kaydetti.M.B. şu ifadeleri kullandı:"Tüpü elimde bulunan anahtarla değiştirmeye yeltendiğim esnada somununu açmaya başladım. Bu arada tüpten gaz sesi geldiğini duydum. Duyar duymaz zaten ben alev almaya başladım. Kendimi hemen dışarıya attım. Elimde bulunan anahtarı olay esnasında H.P'ye nasıl verdim, bunu hatırlamıyorum. Tüpleri döner ocağının yaklaşık 4-5 metre kadar yakınında bulunan tüpler için ayrılmış yerde değiştirdim. Tüpleri değiştirdiğim esnada dikkatimi dağıtan bir kişi olmadı. Olay esnasında kim yaralandı, kim vefat etti? Ben bunların hiçbirini kendim de yandığım için görmedim."Olayda herhangi bir kastının ya da kusurunun olmadığını savunan M.B. kendisinin de yaralandığını, ihmali olan kişi ya da kurumlardan şikayetçi olduğunu aktardı.'Kendimi dışarıya attım'Tutuklu şüphelilerden H.P. ise su tesisatçısı olduğunu, olay günü gördüğü M.B'nin kendisinden yardım istediğini aktardı.M.B'nin değişim yaptığı sırada kendisinin tüpü tuttuğunu anlatan H.P. "M.B, iş yerine daha önce getirdiği, takılı olan sanayi tüpünün vanasının ucundaki somun benzeri parçayı çıkardığı esnada bir anda gaz çıkışı oldu, tüp alev aldı. Ben tüpü sadece tutuyordum. Kendisi somun ve vana kısmıyla ilgileniyordu. Tüpün alev almasıyla ben alevlerin arasında kaldım. Sol elim ve yüzümde yanıklar oluştu. Can havliyle kendimi iş yerinden dışarıya attım. M.B. ve iş yerinde bulunan diğer şahısların dışarıya nasıl çıktıklarını hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.Olayda herhangi bir kusurunun olmadığını savunan H.P. "Ben sanayi tüpü değiştirme konusunda uzman değilim. Bu konuda herhangi bir eğitim almadım. Bu olayda kusurlu olan şahıs ve şahıslardan şikayetçiyim." dedi.Tutuklulardan tüp bayisi sahibi A.B. ise oğlunun 2 yıldır bayide çalıştığını, işi bildiğini ileri sürerek, "Bu olay nasıl meydana geldi, neden oldu, bilemiyorum. Benim olay hakkında bildiklerim bundan ibarettir. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye ifade verdi.Restoran sahibi L.Y. ise iş yerinde gerekli tedbirleri aldıklarını savunarak, "Kusurlu olduğumuzu düşünmüyorum. Bu olay istenmeyen bir kaza neticesinde meydana gelmiştir. Üzerime atılacak suçlamaları kabul etmiyorum. Benim kimseden bir şikayetim yoktur." savunmasını yaptı.
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aydın, patlama
aydın, patlama

Aydın'da 8 kişinin öldüğü restoran patlamasında, tutuklu sanıkların ifadeleri ortaya çıktı

17:23 05.01.2023 (güncellendi: 17:24 05.01.2023)
© İHAAydın Nazilli'deki bir restoranda 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.
Aydın Nazilli'deki bir restoranda 7 kişinin ölümü 5 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili bir şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© İHA
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin tutuklanan şüpheliler, olayda kusurları olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi.
Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş yeri sahibi H.Y. tüp bayisi sahibi A.B. tüpü değiştiren M.B. ve değiştirme işlemine yardımcı olan H.P'nin ifadelerine ulaşıldı.
Olay günü yeni bir tüp alarak iş yerine gittiğini, bu sırada yolda gördüğü arkadaşı H.P'den yardım istediğini kaydeden M.B. birlikte iş yerine giderek tüpleri değiştirmek için çalışmaya başladıklarını kaydetti.
M.B. şu ifadeleri kullandı:

"Tüpü elimde bulunan anahtarla değiştirmeye yeltendiğim esnada somununu açmaya başladım. Bu arada tüpten gaz sesi geldiğini duydum. Duyar duymaz zaten ben alev almaya başladım. Kendimi hemen dışarıya attım. Elimde bulunan anahtarı olay esnasında H.P'ye nasıl verdim, bunu hatırlamıyorum. Tüpleri döner ocağının yaklaşık 4-5 metre kadar yakınında bulunan tüpler için ayrılmış yerde değiştirdim. Tüpleri değiştirdiğim esnada dikkatimi dağıtan bir kişi olmadı. Olay esnasında kim yaralandı, kim vefat etti? Ben bunların hiçbirini kendim de yandığım için görmedim."
Olayda herhangi bir kastının ya da kusurunun olmadığını savunan M.B. kendisinin de yaralandığını, ihmali olan kişi ya da kurumlardan şikayetçi olduğunu aktardı.

'Kendimi dışarıya attım'

Tutuklu şüphelilerden H.P. ise su tesisatçısı olduğunu, olay günü gördüğü M.B'nin kendisinden yardım istediğini aktardı.
M.B'nin değişim yaptığı sırada kendisinin tüpü tuttuğunu anlatan H.P. "M.B, iş yerine daha önce getirdiği, takılı olan sanayi tüpünün vanasının ucundaki somun benzeri parçayı çıkardığı esnada bir anda gaz çıkışı oldu, tüp alev aldı. Ben tüpü sadece tutuyordum. Kendisi somun ve vana kısmıyla ilgileniyordu. Tüpün alev almasıyla ben alevlerin arasında kaldım. Sol elim ve yüzümde yanıklar oluştu. Can havliyle kendimi iş yerinden dışarıya attım. M.B. ve iş yerinde bulunan diğer şahısların dışarıya nasıl çıktıklarını hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.
Olayda herhangi bir kusurunun olmadığını savunan H.P. "Ben sanayi tüpü değiştirme konusunda uzman değilim. Bu konuda herhangi bir eğitim almadım. Bu olayda kusurlu olan şahıs ve şahıslardan şikayetçiyim." dedi.
Tutuklulardan tüp bayisi sahibi A.B. ise oğlunun 2 yıldır bayide çalıştığını, işi bildiğini ileri sürerek, "Bu olay nasıl meydana geldi, neden oldu, bilemiyorum. Benim olay hakkında bildiklerim bundan ibarettir. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye ifade verdi.
Restoran sahibi L.Y. ise iş yerinde gerekli tedbirleri aldıklarını savunarak, "Kusurlu olduğumuzu düşünmüyorum. Bu olay istenmeyen bir kaza neticesinde meydana gelmiştir. Üzerime atılacak suçlamaları kabul etmiyorum. Benim kimseden bir şikayetim yoktur." savunmasını yaptı.
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