https://sputniknews.com.tr/20230113/turkiyede-her-10-kisiden-8i-sosyal-medya-kullaniyor-1065702055.html

Türkiye’de her 10 kişiden 8’i sosyal medya kullanıyor

Türkiye’de her 10 kişiden 8’i sosyal medya kullanıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “We Are Social tarafından yapılan, bir uluslararası firma tarafından 2022 yılında yapılan... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T10:22+0300

2023-01-13T10:22+0300

2023-01-13T10:22+0300

yaşam

sosyal medya

türkiye

twitter

facebook

instagram

kullanıcı

kullanıcı verileri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/05/1049522165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c145ea8362fcfb04c170560a8e57a0ec.jpg

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerine ‘Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Hamlesi’ başlıklı sunum yaptı.Koç, Türkiye’de dijital teknolojilerin kullanımı hem bireylerde hem de işletmelerde oldukça yaygın olduğunu belirterek, “TÜİK tarafından 2022 yılında yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, ülkemizde internet erişim imkânı olan hane sayısı oranı yüzde 94, aynı araştırmaya göre de internet kullanan bireylerin oranı ise yüzde 85. Sosyal Medya kullanımında da benzer yüksek oranların olduğunun farkındayız. Aynı zamanda, We Are Social tarafından yapılan, bir uluslararası firma tarafından 2022 yılında yapılan araştırmaya göre de Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı nüfusun yaklaşık olarak yüzde 81’ine ulaştı, yani her 10 kişiden 8’i sosyal medyayı kullanıyor” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230112/thyden-turkceyi-istanbulda-ogren-dizileri-daha-rahat-seyret-projesi-1065691311.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal medya, türkiye, twitter , facebook, instagram, kullanıcı, kullanıcı verileri