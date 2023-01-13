https://sputniknews.com.tr/20230113/turkiyede-her-10-kisiden-8i-sosyal-medya-kullaniyor-1065702055.html
Türkiye’de her 10 kişiden 8’i sosyal medya kullanıyor
Türkiye’de her 10 kişiden 8’i sosyal medya kullanıyor
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “We Are Social tarafından yapılan, bir uluslararası firma tarafından 2022 yılında yapılan... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T10:22+0300
2023-01-13T10:22+0300
2023-01-13T10:22+0300
yaşam
sosyal medya
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerine ‘Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Hamlesi’ başlıklı sunum yaptı.Koç, Türkiye’de dijital teknolojilerin kullanımı hem bireylerde hem de işletmelerde oldukça yaygın olduğunu belirterek, “TÜİK tarafından 2022 yılında yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, ülkemizde internet erişim imkânı olan hane sayısı oranı yüzde 94, aynı araştırmaya göre de internet kullanan bireylerin oranı ise yüzde 85. Sosyal Medya kullanımında da benzer yüksek oranların olduğunun farkındayız. Aynı zamanda, We Are Social tarafından yapılan, bir uluslararası firma tarafından 2022 yılında yapılan araştırmaya göre de Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı nüfusun yaklaşık olarak yüzde 81’ine ulaştı, yani her 10 kişiden 8’i sosyal medyayı kullanıyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230112/thyden-turkceyi-istanbulda-ogren-dizileri-daha-rahat-seyret-projesi-1065691311.html
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sosyal medya, türkiye, twitter , facebook, instagram, kullanıcı, kullanıcı verileri
sosyal medya, türkiye, twitter , facebook, instagram, kullanıcı, kullanıcı verileri
Türkiye’de her 10 kişiden 8’i sosyal medya kullanıyor
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “We Are Social tarafından yapılan, bir uluslararası firma tarafından 2022 yılında yapılan araştırmaya göre de Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı nüfusun yaklaşık olarak yüzde 81’ine ulaştı, yani her 10 kişiden 8’i sosyal medyayı kullanıyor” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerine ‘Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Hamlesi’ başlıklı sunum yaptı.
Koç, Türkiye’de dijital teknolojilerin kullanımı hem bireylerde hem de işletmelerde oldukça yaygın olduğunu belirterek, “TÜİK tarafından 2022 yılında yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, ülkemizde internet erişim imkânı olan hane sayısı oranı yüzde 94, aynı araştırmaya göre de internet kullanan bireylerin oranı ise yüzde 85. Sosyal Medya kullanımında da benzer yüksek oranların olduğunun farkındayız. Aynı zamanda, We Are Social tarafından yapılan, bir uluslararası firma tarafından 2022 yılında yapılan araştırmaya göre de Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı nüfusun yaklaşık olarak yüzde 81’ine ulaştı, yani her 10 kişiden 8’i sosyal medyayı kullanıyor” diye konuştu.