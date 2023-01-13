https://sputniknews.com.tr/20230113/sehirler-arasi-otobus-bilet-fiyatlarina-bu-yil-zam-yapilmayacak-1065706156.html

Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacak

Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacak

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacağını açıkladı. Özcan ayrıca mazotta ÖTV indirimi beklentilerinin... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T12:05+0300

2023-01-13T12:05+0300

2023-01-13T12:05+0300

ekonomi

otobüs

ulaşım

ekonomi

otobüs bileti

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1b/1055888739_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b4882b4c09ba5bffaa590a7f2c44d1ea.jpg

Özcan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında yüzde 50 kapasiteyle hizmet verdiklerini, vakaların azalmasıyla yüzde 100 kapasiteyle hizmete döndüklerini söyledi.Salgının hızında yaşanan azalmayla otobüs seferleri ve yolcu sayılarının arttığını belirten Özcan, "2021 yılında artmaya başlayan seferler, 2022 yılında daha da yükseldi ve normale döndü. 2021 yılında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 370 bin otobüs sefer yaptı. 2022 yılında otobüs sefer sayımız 427 bine yükseldi. 2022 yılında bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde 15 arttı. Ayrıca yolcu sayımız da arttı." diye konuştu.Özcan, firmalarının artan sefer ve yolcu sayısından memnun olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:'Köprü otoyol fiyatlarının artmamasından memnunuz'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, yeni yılda köprü ve otoyol fiyatlarının artırılmaması kararından çok memnun olduklarını dile getiren Özcan, bunun otobüs firmalarına olumlu yansıyacağını ifade etti.Özcan, İstanbul'da belli saatlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otobüs firmalarının geçişine izin verilmesini talep ettiklerini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle bir beklentimiz var. Belli saatlerde köprülerden geçişe izin verirseler çok mutlu oluruz. Özellikle yakın şehirlere yaptığımız seferler için bu çok iyi olacak." dedi.Usulsüz şekilde minibüslerle taşımacılığının kendilerine zarar verdiğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230109/ankarada-toplu-tasimaya-zam-1065553747.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otobüs, ulaşım, ekonomi, otobüs bileti, zam