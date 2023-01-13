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https://sputniknews.com.tr/20230113/rusya-ile-cin-arasindaki-ticaret-hacminde-rekor-kirildi-1065710409.html
Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminde rekor kırıldı
Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminde rekor kırıldı
Çin Gümrük Genel Müdürlüğü, 2022 yılında Rusya ile gerçekleştirilen ticaret hacminin yüzde 29.3 artarak yeni rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T13:45+0300
2023-01-13T13:45+0300
ekonomi
rusya
çin
ticaret hacmi
rekor
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Çin Gümrük Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2022'de Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi yüzde 29.3 artarak 190 milyar 271 milyon dolara yükseldi.Çin'den Rusya'ya ihracat geçen yıla kıyasla yüzde 12.8 artışla 76 milyar 122 milyon dolar olurken, Rusya ise Çin'e yüzde 43.3 artışla 114 milyar 149 milyon dolar tutarında ürün ihraç etti.Rusya ve Çin, ikili ticaret hacminde elde edilen bu rakamlarla alışverişi rekor seviyeye çıkarmış oldu.Çin'in Hong Kong ve Tayvan da dahil 20'den fazla ülke ve bölgeyle gerçekleştirdiği ticaret hacmi verilerine göre Rusya, 2022'de Çin'le toplam ticaret hacmini ve Çin'e ihracatını en fazla artıran ülke konumunda yer aldı.2021 yılında Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi, toplamda 146 milyar 887 milyon dolar olarak kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230107/stoltenberg-rusya-ile-cin-arasindaki-ittifak-batinin-kurdugu-dunya-duzene-tehdit-1065484674.html
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rusya, çin, ticaret hacmi, rekor
rusya, çin, ticaret hacmi, rekor

Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminde rekor kırıldı

13:45 13.01.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin, Şi Cinping
Vladimir Putin, Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© Sputnik
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Çin Gümrük Genel Müdürlüğü, 2022 yılında Rusya ile gerçekleştirilen ticaret hacminin yüzde 29.3 artarak yeni rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.
Çin Gümrük Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2022'de Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi yüzde 29.3 artarak 190 milyar 271 milyon dolara yükseldi.
Çin'den Rusya'ya ihracat geçen yıla kıyasla yüzde 12.8 artışla 76 milyar 122 milyon dolar olurken, Rusya ise Çin'e yüzde 43.3 artışla 114 milyar 149 milyon dolar tutarında ürün ihraç etti.
Rusya ve Çin, ikili ticaret hacminde elde edilen bu rakamlarla alışverişi rekor seviyeye çıkarmış oldu.
Çin'in Hong Kong ve Tayvan da dahil 20'den fazla ülke ve bölgeyle gerçekleştirdiği ticaret hacmi verilerine göre Rusya, 2022'de Çin'le toplam ticaret hacmini ve Çin'e ihracatını en fazla artıran ülke konumunda yer aldı.
2021 yılında Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacmi, toplamda 146 milyar 887 milyon dolar olarak kaydedilmişti.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
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