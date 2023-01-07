https://sputniknews.com.tr/20230107/stoltenberg-rusya-ile-cin-arasindaki-ittifak-batinin-kurdugu-dunya-duzene-tehdit-1065484674.html

Stoltenberg: Rusya ile Çin arasındaki ittifak, Batı’nın kurduğu dünya düzene tehdit

Stoltenberg: Rusya ile Çin arasındaki ittifak, Batı’nın kurduğu dünya düzene tehdit

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin Batı için tehdit olduğunu belirtti. 07.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-07T13:20+0300

2023-01-07T13:20+0300

2023-01-07T13:20+0300

dünya

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

jens stoltenberg

rusya

çin

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç’te düzenlenen konferansta Rusya ile Çin arasında artan işbirliğinin Batılı ülkelerin kurduğu dünya düzenini tehdit ettiğini söyledi.Stoltenberg, “Ortak noktaları, farklı bir dünya düzeni istemeleri. Gerçek şu ki, değerlerimizi paylaşmıyorlar ve özgürlük ve demokrasiye olan inancımıza ters düşen çıkarları savunmaya çalışıyorlar. Bu tehlikeli dünyada ittifak ülkeleri birbirine kenetlenmeli” dedi.Pekin'in Ukrayna'daki Rus özel operasyonunu kınamayı reddetmesinin Rusya ve Çin arasındaki birleşmenin kanıtı olduğunu belirten Stoltenberg, şöyle konuştu: Stoltenberg ayrıca, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin askeri ve ekonomik alanlarda derinleştiğini de dikkat çekti.

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