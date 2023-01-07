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https://sputniknews.com.tr/20230107/stoltenberg-rusya-ile-cin-arasindaki-ittifak-batinin-kurdugu-dunya-duzene-tehdit-1065484674.html
Stoltenberg: Rusya ile Çin arasındaki ittifak, Batı’nın kurduğu dünya düzene tehdit
Stoltenberg: Rusya ile Çin arasındaki ittifak, Batı’nın kurduğu dünya düzene tehdit
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin Batı için tehdit olduğunu belirtti. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T13:20+0300
2023-01-07T13:20+0300
dünya
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nato genel sekreteri jens stoltenberg
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç’te düzenlenen konferansta Rusya ile Çin arasında artan işbirliğinin Batılı ülkelerin kurduğu dünya düzenini tehdit ettiğini söyledi.Stoltenberg, “Ortak noktaları, farklı bir dünya düzeni istemeleri. Gerçek şu ki, değerlerimizi paylaşmıyorlar ve özgürlük ve demokrasiye olan inancımıza ters düşen çıkarları savunmaya çalışıyorlar. Bu tehlikeli dünyada ittifak ülkeleri birbirine kenetlenmeli” dedi.Pekin'in Ukrayna'daki Rus özel operasyonunu kınamayı reddetmesinin Rusya ve Çin arasındaki birleşmenin kanıtı olduğunu belirten Stoltenberg, şöyle konuştu: Stoltenberg ayrıca, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin askeri ve ekonomik alanlarda derinleştiğini de dikkat çekti.
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, rusya, çin
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, rusya, çin

Stoltenberg: Rusya ile Çin arasındaki ittifak, Batı’nın kurduğu dünya düzene tehdit

13:20 07.01.2023
© AAJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AA
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin Batı için tehdit olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç’te düzenlenen konferansta Rusya ile Çin arasında artan işbirliğinin Batılı ülkelerin kurduğu dünya düzenini tehdit ettiğini söyledi.
Stoltenberg, “Ortak noktaları, farklı bir dünya düzeni istemeleri. Gerçek şu ki, değerlerimizi paylaşmıyorlar ve özgürlük ve demokrasiye olan inancımıza ters düşen çıkarları savunmaya çalışıyorlar. Bu tehlikeli dünyada ittifak ülkeleri birbirine kenetlenmeli” dedi.
Pekin'in Ukrayna'daki Rus özel operasyonunu kınamayı reddetmesinin Rusya ve Çin arasındaki birleşmenin kanıtı olduğunu belirten Stoltenberg, şöyle konuştu:
“Çin, mevcut durumdan NATO'yu sorumlu tutarak Rus söylemini destekliyor ve ilk kez Rusya'nın ittifakın kapılarını yeni üyelere kapatması yönündeki talebine destek veriyor."
Stoltenberg ayrıca, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin askeri ve ekonomik alanlarda derinleştiğini de dikkat çekti.
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