https://sputniknews.com.tr/20230113/richardson-rusya-ve-abd-jeopolitika-ile-insani-isleri-birbirinden-ayirmayi-basardi-1065724992.html

Richardson: Rusya ve ABD, jeopolitika ile insani işleri birbirinden ayırmayı başardı

Richardson: Rusya ve ABD, jeopolitika ile insani işleri birbirinden ayırmayı başardı

Rusya'da tutuklu bulunan eski ABD Deniz Piyadesi Taylor Dudley'in serbest bırakılmasında arabuluculuk yapan New Mexico Eyaleti'nin eski Valisi Bill Richardson... 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T20:17+0300

2023-01-13T20:17+0300

2023-01-13T20:17+0300

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Rusya-Polonya sınırında Dudley'i teslim alan Richardson, yaklaşık bir yıldır Kaliningrad bölgesinde tutulan eski deniz piyadesiyle birlikte Washington'a indikten sonra bir basın toplantısı düzenledi.Richardson, "Rusya ile ABD arasındaki tutuklu takasları, tarafların tüm mevcut ihtilaflarla birlikte jeopolitikayı insani işlerden ayırmayı başardığını kanıtlıyor" dedi.Artık dikkatini 2017'den beri Rusya'da tutuklu bulunan Paul Whelan'a yoğunlaştırmayı planladığını anlatan Richardson, "Şu anki ve daha önceki serbest bırakmaların Paul Whelan meselesine olumlu yansıyacağını umuyorum. Bunun hemen olacağını söylemiyorum. Ancak en azından iki ülke, jeopolitik ilişkileri ve insani meseleleri birbirinden ayırabildi" ifadelerini kullandı.Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Dudley, Polonya'ya bir müzik festivaline katılmak üzere gittiği sırada bilinmeyen bir nedenle Rusya'nın Kaliningrad bölgesine geçtiği 22 Nisan 2022'de Rusya tarafından gözaltına alınmıştı.Paul Whelan, 2018'de Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yakalanıp gözaltına alınmış ve daha sonra mahkeme kararıyla tutuklanmıştı. Whelan'ın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu öğrenilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230112/rusya-bir-yil-gozaltinda-tutulan-eski-abdli-denizciyi-serbest-birakti-1065693240.html

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