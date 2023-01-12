https://sputniknews.com.tr/20230112/rusya-bir-yil-gozaltinda-tutulan-eski-abdli-denizciyi-serbest-birakti-1065693240.html
Rusya, bir yıl gözaltında tutulan eski ABD'li denizciyi serbest bıraktı
Rusya, bir yıl gözaltında tutulan eski ABD'li denizciyi serbest bıraktı
Rus yetkililerin yaklaşık bir yıldır Kaliningrad bölgesinde gözaltında tutulan eski ABD Deniz Piyadesi Taylor Dudley'i bugün serbest bıraktığı bildirildi. 12.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-12T23:52+0300
2023-01-12T23:52+0300
2023-01-12T23:52+0300
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Dudley ailesinin sözcüsü Jonathan Franks’in CNN’e yaptığı açıklamaya göre yaklaşık bir yıldır Kaliningrad bölgesinde gözaltında tutulan eski ABD Deniz Piyadesi Taylor Dudley, bugün serbest bırakıldı.CNN’e konuşan Franks, “Bugün Rus yetkililer, 35 yaşındaki ABD Donanması gazisi Amerikan vatandaşı Taylor Dudley'i serbest bıraktı. Kendisi Polonya sınırı üzerinden (New Mexico Eyaleti) eski Valisi Bill Richardson, ekibi ve ABD’nin Varşova Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildi. Richardson Merkezi, altı ayı aşkın bir süredir Dudley'nin serbest bırakılması konusunda özenle çalıştı” ifadelerini kullandı.Arabulucu Richardson doğruladıTutuklu takasında arabuluculuk yapan ABD'nin New Mexico Eyaleti'nin eski Valisi ve Bill Richardson da Dudley’in bugün serbest bırakıldığını doğruladı.Sputnik’in talebine Richardson tarafından verilen yazılı yanıtta, “ABD Donanması gazisi Taylor Dudley, bugün (12 Ocak 2023) Rusya-Polonya sınırındaki Bagrationovsk-Bezledı sınır kapısında Rusya'dan serbest bırakıldı ve şimdi annesi Shelly ile Richardson Center ekibinin refakatinde eve gidiyor” ifadelerine yer verildi.Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Dudley, Polonya'ya bir müzik festivaline katılmak üzere gittiği sırada bilinmeyen bir nedenle Rusya'nın Kaliningrad bölgesine geçtiği 22 Nisan 2022'de Rusya tarafından gözaltına alınmıştı.
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Rusya, bir yıl gözaltında tutulan eski ABD'li denizciyi serbest bıraktı
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Rus yetkililerin yaklaşık bir yıldır Kaliningrad bölgesinde gözaltında tutulan eski ABD Deniz Piyadesi Taylor Dudley'i bugün serbest bıraktığı bildirildi.
Dudley ailesinin sözcüsü Jonathan Franks’in CNN’e yaptığı açıklamaya göre yaklaşık bir yıldır Kaliningrad bölgesinde gözaltında tutulan eski ABD Deniz Piyadesi Taylor Dudley, bugün serbest bırakıldı.
CNN’e konuşan Franks, “Bugün Rus yetkililer, 35 yaşındaki ABD Donanması gazisi Amerikan vatandaşı Taylor Dudley'i serbest bıraktı. Kendisi Polonya sınırı üzerinden (New Mexico Eyaleti) eski Valisi Bill Richardson, ekibi ve ABD’nin Varşova Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildi. Richardson Merkezi, altı ayı aşkın bir süredir Dudley'nin serbest bırakılması konusunda özenle çalıştı” ifadelerini kullandı.
Arabulucu Richardson doğruladı
Tutuklu takasında arabuluculuk yapan ABD'nin New Mexico Eyaleti'nin eski Valisi ve Bill Richardson da Dudley’in bugün serbest bırakıldığını doğruladı.
Sputnik’in talebine Richardson tarafından verilen yazılı yanıtta, “ABD Donanması gazisi Taylor Dudley, bugün (12 Ocak 2023) Rusya-Polonya sınırındaki Bagrationovsk-Bezledı sınır kapısında Rusya'dan serbest bırakıldı ve şimdi annesi Shelly ile Richardson Center ekibinin refakatinde eve gidiyor” ifadelerine yer verildi.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Dudley, Polonya'ya bir müzik festivaline katılmak üzere gittiği sırada bilinmeyen bir nedenle Rusya'nın Kaliningrad bölgesine geçtiği 22 Nisan 2022'de Rusya tarafından gözaltına alınmıştı.