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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230113/nato-rusyayi-izlemek-icin-romanyaya-kesif-ucagi-gonderiyor-1065717797.html
NATO, Rusya'yı izlemek için Romanya'ya keşif uçağı gönderiyor
NATO, Rusya'yı izlemek için Romanya'ya keşif uçağı gönderiyor
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını takiben Romanya'daki askeri varlığını artıran NATO, Romanya'ya Rusya'yı izlemek için keşif uçağı göndereceğini... 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T15:59+0300
2023-01-13T16:00+0300
ukrayna krizi
oana lungescu
romanya
ukrayna
keşif uçağı
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NATO Sözcüsü Oana Lungescu, ittifakın doğu kanadını tahkim etmek ve 'Rusya'nın askeri faaliyetlerini gözetlemek' için Romanya'ya keşif uçağı göndereceğini söyledi.Lungescu, yaptığı açıklamada "AWACS (havadan uyarı ve kontrol sistemi) uçaklarımız yüzlerce kilometre ötedeki uçakları tespit edebiliyor ve bu da onları NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için önemli bir kabiliyet haline getiriyor" dedi.Önümüzdeki hafta başkent Bükreş yakınlarındaki Otopeni'ye varacak olan uçaklar, Almanya'nın Geilenkirchen kentinde konuşlu 14 NATO Boeing E-3A AWACS uçağından oluşan filonun parçası.Öte yandan Lungescu, gönderilecek uçakların sayısı hakkında bilgi vermedi.Lungescu, "Romanya'nın Otopeni'deki hava üssünde uçuş desteği sağlamak üzere yaklaşık 180 askeri personel görev yapacak. Misyon birkaç hafta sürecek" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının ardından NATO, Doğu Avrupa'da konuşlandırdığı savaş uçakları ve keşif uçaklarının yanı sıra hava tankerlerinin sayısını artırmıştı.Ayrıca ittifak, Rus jetlerini izlemek için Doğu Avrupa ve Baltık Denizi bölgesinde düzenli devriyeler başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230108/die-welt-polonya-natoyu-rusyayi-kokten-zayiflatma-gerekliligi-konusunda-ikna-ediyor-1065530246.html
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oana lungescu, romanya, ukrayna, keşif uçağı
oana lungescu, romanya, ukrayna, keşif uçağı

NATO, Rusya'yı izlemek için Romanya'ya keşif uçağı gönderiyor

15:59 13.01.2023 (güncellendi: 16:00 13.01.2023)
© AP Photo / Frank AugsteinAWACS uçağı
AWACS uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Frank Augstein
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını takiben Romanya'daki askeri varlığını artıran NATO, Romanya'ya Rusya'yı izlemek için keşif uçağı göndereceğini duyurdu.
NATO Sözcüsü Oana Lungescu, ittifakın doğu kanadını tahkim etmek ve 'Rusya'nın askeri faaliyetlerini gözetlemek' için Romanya'ya keşif uçağı göndereceğini söyledi.
Lungescu, yaptığı açıklamada "AWACS (havadan uyarı ve kontrol sistemi) uçaklarımız yüzlerce kilometre ötedeki uçakları tespit edebiliyor ve bu da onları NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için önemli bir kabiliyet haline getiriyor" dedi.
Önümüzdeki hafta başkent Bükreş yakınlarındaki Otopeni'ye varacak olan uçaklar, Almanya'nın Geilenkirchen kentinde konuşlu 14 NATO Boeing E-3A AWACS uçağından oluşan filonun parçası.
Öte yandan Lungescu, gönderilecek uçakların sayısı hakkında bilgi vermedi.
Lungescu, "Romanya'nın Otopeni'deki hava üssünde uçuş desteği sağlamak üzere yaklaşık 180 askeri personel görev yapacak. Misyon birkaç hafta sürecek" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının ardından NATO, Doğu Avrupa'da konuşlandırdığı savaş uçakları ve keşif uçaklarının yanı sıra hava tankerlerinin sayısını artırmıştı.
Ayrıca ittifak, Rus jetlerini izlemek için Doğu Avrupa ve Baltık Denizi bölgesinde düzenli devriyeler başlatmıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
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